Lamar k: “Più che ai sogni credo negli obiettivi”

Fascino, talento e tanta grinta. Lamar k, misteriosa e carismatica cantante che di recente ha riscosso un grande successo con il singolo “Passion-Nova“, si confessa a Zoom Magazine.

Lamar, a quali progetti musicali ti stai dedicando in questo momento?

Al momento sto preparando nuove canzoni, tra il genere pop e trap americano. Insomma, sto cercando di realizzare un po’ di musica allegra.

Come nasce la tua passione per la musica?

Io ho sempre cantato, sin da quando ero una bambina. Sono stata sempre una grande appassionata di musica pop, un genere che oggi continua a far parte di me.

Quali sono i tuoi modelli di riferimento?

In realtà non ho modelli di riferimento però, sicuramente, sono stata influenzata da artisti old style come come 2pac, Eve e Notorious…

E il duetto dei tuoi sogni?

Quello con Beyoncé.

Ormai in Italia sei di casa: cosa ti piace maggiormente del nostro Paese?

L’Italia è bella e anche tranquilla e armoniosa. Il cibo è davvero molto buono. Da appassionata della natura, mi lascio incantare da tutta la bellezza di cui è ricca il vostro Paese.

Il tuo sogno nel cassetto?

Sono una donna che crede più alla realtà e ai risultati che si ottengono con il lavoro sodo. Lavorare con costanza, porta sempre i frutti sperati. Quello di conquistare un posto tra i piu grandi artisti nel mondo, per me, non è un sogno ma un obiettivo ben preciso!

Ascolta “Passion-Nova” di Lamar K: