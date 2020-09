La5: record di ascolti per la seconda stagione di “Una nuova vita”

Partenza con il botto per la seconda edizione del programma “Una nuova vita“, condotto da Claudio Guerrini e Crisula Stafida ogni giovedì in seconda serata su La5. Come riportato nel comunicato stampa lanciato da Mediaset, la trasmissione, lo scorso 17 settembre, ha ottenuto un eccellente riscontro, raggiungendo il 6.30% di share sul pubblico di riferimento e il 3.02% sul target commerciale. “Dati molto positivi che ci sorprendono e che allo stesso tempo ci spingono a dedicarci alle prossime puntate del format con ancora più passione ed entusiasmo“, dichiara Bruno Frustaci che con Alessandro Carpigo realizzano il programma con la loro casa di produzione, “11 Eleven SRL“.

“Leggere i dati di ascolto di questa prima puntata è stata una bellissima emozione. ‘Una Nuova Vita’ è un programma concepito e sbocciato durante l’arido periodo del lockdown, quasi un esperimento sociale, un tentativo di tornare a sorridere dopo mesi di silenzio e immobilità. La prima serie ci aveva già regalato grandi soddisfazioni e ottimi risultati, questa prima puntata della seconda edizione è stata davvero un bel successo. Che condivido totalmente con la mia compagna di avventura Crisula Stafida, la produzione, tutta la squadra di autori e tecnici e con LA5, la rete Mediaset che ha creduto in noi fin dal primo giorno sostenendoci costantemente. Con Crisula il rapporto sta crescendo, e gli ospiti si sentono sempre più coinvolti nel nostro ‘mood’. ” racconta entusiasta Claudio Guerrini, a cui fa eco Crisula Stafida: “L’obiettivo è quello di raccontare storie di vita con animo positivo e ironico, ma durante il percorso non mancano momenti emozionanti o addirittura commoventi. Nelle nostre vecchie e nuove vite c’è tutto: amori, amicizie, ricordi, lacrime, risate, rimpianti e rivincite. E la speranza di un mondo più sereno per tutti. Grazie a chi ci ha seguito e ci seguirà, condividendo il nostro spirito e la nostra passione“.

Il programma è scritto da Luigi Miliucci e Tommaso Martinelli, mentre la regia è firmata da Luca Celia.