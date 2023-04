All’interno di un teatro viene messo in scena, in chiave moderna e umana, lo scontro mitologico tra Saturno (padre) e Giove (figlio). Sul palcoscenico i due attori si affrontano fisicamente e verbalmente. Ma nulla è come sembra.

Questa è una storia vera accaduta ad Auschwitz che Sami Modiano, uno degli ultimi sopravvissuti ai Campi di concentramento nazisti, ha raccontato all’autore di questo cortometraggio.

“LA TRAGEDIA“

Videomessaggio del regista e sceneggiatore Giorgio Caporali

SCHEDA

DURATA: 11’

DATA DI REALIZZAZIONE: 2022

REGIA: GIORGIO CAPORALI

ETÀ: 26

GENERE: DRAMMATICO

PRODUZIONE: GIORGIO CAPORALI

PRODUTTORE: INDIPENDENTE

NAZIONALITÀ PRODUTTORE: ITALIANA

REGIONE CORTOMETRAGGIO: LAZIO

OPERA PRIMA: NO

LINGUA ORIGINALE: ITALIANO E TEDESCO

COLORE: COLORI

SCENEGGIATURA: GIORGIO CAPORALI

SOGGETTO: GIORGIO CAPORALI

TEMATICA DEL CORTO: RAZZISMO

CAST ARTISTICO:

Pietro De Silva (Saturno) Francesco Venerando (Giove) Tommaso D’Ettore (Narratore)

CAST TECNICO:

Giorgio Caporali (Sceneggiatura) Alessio Hong (DOP) Mirko Platania & Alessio Hong (Montatori) Davide Di Francescantonio (Musiche) Alessandro Rizzo (Suono) Antonio Diaz (Assistente di produzione) Giuseppe Alberto Chiaradia Jr. (Aiuto regia) Federico Russo & Giorgio Caporali (Produttore esecutivo) Stefania Tinelli (Scenografia) Roberta Smargiassi (Trucco) Saveriana Bubani (Costumi)