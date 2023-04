Camilla è una bambina schiva, taciturna, e Fabio le ha ricostruito un rifugio speciale in un piccolo ripostiglio della casa, un universo in miniatura solo per lei, addobbandolo con poster e lucine colorate. Solo lì Camilla si sente a suo agio, protetta e lontana dal mondo che c’è fuori.

VOTA

“LA STANZA DI CAMILLA“

Videomessaggio del regista Giuseppe Pippo Laghezza

SCHEDA

DURATA: 15’

DATA DI REALIZZAZIONE: 2021

REGIA: GIUSEPPE PIPPO LAGHEZZA

ETÀ: 37

GENERE: DRAMMATICO

PRODUZIONE: GANGO STUDIO

PRODUTTORE: INDIPENDENTE

NAZIONALITÀ PRODUTTORE: ITALIANA

REGIONE CORTOMETRAGGIO: PUGLIA

OPERA PRIMA: NO

LINGUA ORIGINALE: ITALIANO

COLORE: COLORI

SCENEGGIATURA: ERSILIA CACACE

SOGGETTO: ERSILIA CACACE

TEMATICA DEL CORTO: FRAGILITÀ NELL’INFANZIA

CAST ARTISTICO:

Fabio Salerno (Padre) Noemi Pietrantonio (Camilla)

CAST TECNICO:

Premiere Film (Distributore) Gango Studio (Produttore) Giuseppe Pippo Laghezza (Regia, Montaggio) Angelo Buongiorno (Fotografia) Ersilia Cacace (Sceneggiatura) Dario Piccoli (Musiche, Sound Design Nicol Vilella (Costumi, edizione) Giuseppe Pistritto (Operatore di macchina) Antonio Valenza (Capo elettricista) Ignazio Derosa (Scenografia) Andrea Lonoce (Suono presa diretta) Piero Ancona Barakkastudio (Mixing, mastering, sound design) Trilogy Stefania Conversano (Make up) Francesca Giannandrea (Illustrazioni) Anthony D. De Tommasi (Capo Macchinista, elettricista) Masseria Marzalossa (Location)