Due attori decidono di vestire i panni degli spettatori. E vanno ad assistere ad uno spettacolo che non esiste. Mettono in atto tutte le azioni goffe e moleste che infastidiscono gli artisti durante l’esecuzione della performance Atmosfera claustrofobica, surreale di un teatro vuoto per effetto della pandemia. Il sogno degli attori che, a fine pandemia, il pubblico torni ad affollare le sale teatrali.

“LA SOSTANZA DEI SOGNI“

Videomessaggio di Roberta Sanzò e Geppi Di Stasio:

SCHEDA

DURATA: 15’

DATA DI REALIZZAZIONE: 2021

REGIA: GEPPI DI STASIO

ETÀ: 60

GENERE: COMMEDIA

PRODUZIONE: ASS. CULT. TREPARETI

PRODUTTORE: INDIPENDENTE

NAZIONALITÀ PRODUTTORE: ITALIANA

REGIONE CORTOMETRAGGIO: LAZIO

OPERA PRIMA: NO

LINGUA ORIGINALE: ITALIANO

COLORE: COLORI

SCENEGGIATURA: GEPPI DI STASIO

SOGGETTO: ROBERTA SANZO’ E GEPPI DI STASIO

TEMATICA DEL CORTO: COVID MOVIE COMMEDIA

CAST ARTISTICO

GEPPI DI STASIO (Geppi) ROBERTA SANZÒ (Roberta)

CAST TECNICO

GEPPI DI STASIO (Regia) WALTER CIURNELLA (Fotografia) ALBERTO PALANGA (Operatore) GEPPI DI STASIO E WALTER CIURNELLA (Montaggio) RAFFAELLA COVINO (Segretaria di edizione) ANDREA BISTONI (Fonico) MARILENA CIARDULLO (Trucco) MARIO STAVOLO (Parrucchiere)