LA RIVINCITA DEI PETTEGOLI: Laura Bozzi svela il mondo nascosto del gossip

Dal 24 febbraio, in esclusiva su Storytel, la prima piattaforma europea di audiolibri e podcast che vanta un catalogo di più di 100mila titoli, è disponibile in esclusiva nazionale La rivincita dei pettegoli, a cura di Laura Bozzi, prodotto da Raflesia Group/Storylands. Il podcast indaga la storia, i retroscena e le ragioni socioculturali di uno dei comportamenti più giudicati e praticati al mondo: il gossip.

Perché abbiamo così tanto bisogno di parlare degli altri? E perché, se tutti dicono di non seguire il gossip, i giornali di cronaca rosa continuano ad avere successo? Laura Bozzi ci accompagna in un viaggio lungo sei puntate alla scoperta della storia, dell’attualità e delle ragioni di quella che è l’esigenza meno confessata al mondo.

Laura Bozzi, laureata in Lingue e Letterature Straniere, giornalista professionista dal 2008, fino a giugno 2019 ha ricoperto il ruolo di direttore responsabile per i settimanali Vero e Vero TV e per i mensili Vero Salute e Vero Cucina. Nel corso della sua carriera ha vinto il Premio al Giornalismo nel 2013, il Premio Margutta – Sezione Editoria nel 2018 e il Premio Anna Magnani nel 2019.

Attualmente si occupa della creazione di contenuti ad hoc per podcast e serie audio. E’ spesso ospite, in qualità di opinionista e critica televisiva, nelle trasmissioni Rai e Mediaset.

Partendo dall’etimologia di “pettegolezzo” e “gossip”, l’autrice indaga i tanti e diversi significati attribuiti a queste parole nel corso del tempo. Rimane l’esigenza, cambiano le modalità: se con il progresso, infatti, forme e strumenti del gossip si sono trasformati, i social network ne hanno rappresentato un danno o una risorsa?

Tra gli ospiti del podcast, la dottoressa Roberta Cacioppo esporrà le ragioni profonde dell’arte del pettegolezzo, vera e propria necessità “congenita” all’uomo sin dal Neolitico.

Dichiara l’autrice: “Avendo ricoperto per otto anni il ruolo di Direttore Responsabile di un settimanale dedicato alla cronaca rosa, mi sono sempre chiesta che cosa spinge le persone a vergognarsi di ammettere di amare il gossip. In fondo, il pettegolezzo è un’attività che scientificamente accomuna tutti, anche i personaggi più insospettabili della Storia”.

Con una narrazione leggera e accattivante, Laura Bozzi offre così una carrellata dei più inconfessabili e irriverenti pettegolezzi fin dai tempi dell’Antica Roma.

Dalla carta stampata, Laura Bozzi passa a una diversa forma di comunicazione: “Il bello del nostro lavoro è che puoi esprimerti e sperimentare bei progetti anche nel mondo virtuale. Il podcast è stata per me un’occasione per misurarmi con un nuovo progetto editoriale che strizza l’occhio alle nuove tecnologie”.

Ma il gossip è anche occasione di business: l’autrice, in qualità di addetta ai lavori, svela come nasce un giornale di cronaca mondana, dalla scelta delle notizie alla copertina. Un viaggio virtuale all’interno di una redazione di cronaca rosa, senza però tralasciare anche le altre professioni nate attorno al mondo del gossip.

Troveranno posto anche i retroscena del mondo dei paparazzi e di come questo mestiere si sia evoluto tra favola e pericoli, anche attraverso gli aneddoti più stuzzicanti dalla Dolce vita, dagli anni Cinquanta a oggi.

