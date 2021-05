In questo anno di pandemia la musica, anche se con fatica, fortunatamente non si è fermata. E Matteo Celano, talentuoso cantautore che si sta affacciando e affermando nel panorama della musica emergente italiana, ne è la dimostrazione.

Dal 30 aprile, infatti, è disponibile su tutti gli store digitali “La mia città”, quarto singolo del suo progetto, prodotto ancora una volta magistralmente da Steve Luchi per la SL Music Production e distribuito da A&A Recordings di Andrea Casamento.

Questo brano è la rappresentazione del classico “viaggio dell’eroe”. “La mia città” è casa e casa sono al contempo sia le piccole cose che ci danno sicurezza, come la famiglia e gli amici, che cose immense ed enigmatiche come l’universo che ci circonda. Lo scoprirà il protagonista della canzone attraverso un viaggio personale fatto di riflessioni, dubbi, battute e confessioni, che lo porteranno man mano a capire quanto il mondo tutto intorno a lui, unico e magnifico, possa essere la propria “città”. Pensieri che possono essere condivisi da tutti e che trasmettono pace interiore, amore e serenità in un periodo in cui, forse più che mai, ne abbiamo bisogno. “La mia città” è qualsiasi posto che ci fa stare bene.

“La mia città” è un brano fresco, di sapore estivo con una melodia calda e una ritmica coinvolgente. “La mia città” è un brano che se vuoi… ti fa stare bene.

Ascolta “La mia città” di Matteo Celano: