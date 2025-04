Tre fratelli, costretti a trascorrere un weekend dal nonno, temono di dover lavorare l’orto come al solito. Una volta arrivati, scoprono che l’anziano ha deciso di vendere il terreno ad un costruttore, essendo ormai troppo vecchio per occuparsene. Determinati a salvare un luogo pieno di ricordi, i ragazzi escogitano un piano per far innamorare di nuovo il nonno del suo terreno e fargli cambiare idea prima che sia troppo tardi.

“LA MAGIA DELLA TERRA“

Videomessaggio di Alessandro Alicata

SCHEDA

TITOLO LA MAGIA DELLA TERRA DURATA 18’ DATA DI REALIZZAZIONE 2024 REGIA ALESSANDRO ALICATA GENERE FANTASY/FANTASTICO PRODUZIONE Associazione di produzione, distribuzione e produzione cinematografica Cinematica.Company PRODUTTORE INDIPENDENTE NAZIONALITÀ PRODUTTORE ITALIANA REGIONE CORTOMETRAGGIO LAZIO OPERA PRIMA NO LINGUA ORIGINALE ITALIANO COLORE COLORI SCENEGGIATURA FRANCESCA GIULIANI SOGGETTO FRANCESCA GIULIANI TEMATICA DEL CORTO AMBIENTE