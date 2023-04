Il buio è ovunque quando il cielo è senza luna.

L’insegna Circus illumina l’enorme stradone della periferia di Napoli dove quattro famiglie circensi, abbandonate dalle istituzioni, sono sospese nella speranza che la pandemia sparisca come in uno spettacolo di magia.

Gli artisti dello spettacolo viaggiante cominciano la loro metamorfosi, il loro ingresso forzato nel mondo dei “Fermi” in cui ciascuno prova a reinventarsi per sopravvivere.

Il circo si è fermato: forse per sempre.

“LA CAROVANA BIANCA“

SCHEDA

Durata: 52’

Data di realizzazione: 2021

Regia: ARTEMIDE ALFIERI E ANGELO CRETELLA

Età: 34 – 43

Genere: DRAMMATICO/COMMEDIA/BIOGRAFICO

Produzione: CINEMA CLANDESTINO

Produttore: INDIPENDENTE

Nazionalità produttore: ITALIANA

Regione del documentario: CAMPANIA

Opera prima: Sì

Lingua originale: ITALIANO

Colore: COLORI

Soggetto: ARTEMIDE ALFIERI E ANGELO CRETELLA

Blocco tematico: DISUGUAGLIANZE SOCIALI

Cast tecnico:

Artemide Alfieri e Angelo Cretella (regia, soggetto e fotografia) Antonio Raia e Renato Fiorito con Orchestra OEOAS (musiche) Stefano Grosso (montaggio del suono) Andrea Orsini (color correction)