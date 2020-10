A partire dal 9 novembre arriva su Fox (112, Sky) – ogni lunedì alle 21 – ‘L.A.’s FINEST‘ con protagoniste Jessica Alba e Gabriella Union. La serie action-drama, ideata da Brandon Margolis e Brandon Sonnier e che vede come sceneggiatori di The Blacklist, è lo spin-off del franchise ‘Bad Boys‘.

‘L.A.’s FINEST‘ segue le vicende dell’agente Sydney “Syd” Burnett (Gabrielle Union), ex agente della narcotici, che ha lasciato il suo passato complicato alle spalle per diventare un detective della polizia di Los Angeles. Sul lavoro le viene assegnata come partner Nancy McKenna (Jessica Alba), una poliziotta mamma con un passato altrettanto complesso. Sydney è costretta a confrontarsi tutti i giorni con Nancy e si accorge come il suo stile di vita misterioso possa mascherare un segreto personale più grande. Queste due donne trovano il modo di collaborare quando si tratta di affrontare i criminali più pericolosi di Los Angeles, diventando una forza unica da non sottovalutare e cercando di tenere sotto controllo le strade della città e l’una la vita dell’altra.

Nel cast oltre a Jessica Alba (Dark Angel, Sin City, I Fantastici 4) e Gabrielle Union (Bad Boys II) anche Duane Martin (Scream 2), Zach Gilford (Friday Night Lights), Ryan McPartlin (Chuck), Sophie Reynolds, Ernie Hudson e David Fumero.