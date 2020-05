KidsMe: Digital De Agostini lancia la Children Content Factory del Gruppo

Digital De Agostini presenta KidsMe, la Children Content Factory del Gruppo. KidsMe è una società specializzata nello sviluppo, nella produzione e nella distribuzione di contenuti italiani ed europei dedicati al target Kids e Family che si rivolge a tutti i broadcaster e piattaforme interessati ai contenuti Kids e Family, contando sull’expertise di un team italiano di specialisti TV ed entertainment che hanno maturato un’importante esperienza su questi target.

La nuova società KidsMe il cui presidente è Pierfrancesco Gherardi, è guidata da Massimo Bruno come Amministratore Delegato con cui collaboreranno Brenda Maffuchi, Chief of Co-Productions, Licensing and Sales Officer e Alba Chiara Rondelli, Chief of Originals Officer

Alla conoscenza specifica del target, il team di KidsMe affianca competenze nelle aree di ricerca e consumer insight, di sviluppo strategico e commerciale delle properties e di comunicazione nei canali social e digitali, grazie a un DNA che include oltre 10 anni di esperienza diretta nelle attività di broadcasting sui kids.

Dal 2009 ad oggi il team che entra ora in KidsMe ha operato infatti all’interno di Digital De Agostini, producendo e co-producendo oltre 1500 ore di contenuti a target Kids & Family per canali TV pay e free to air come, DeAKids, DeAJunior e Super! oltre a numerosi contenuti per piattaforme OTT.

I contenuti prodotti comprendono tutti i generi televisivi destinati al target, tra gli altri; Live Action, Animation, Educational, Factual Entertainment e Game Show.

In un contesto di mercato e di modelli di consumo in continuo cambiamento, in particolare sui target più giovani, l’obiettivo di KidsMe è quello di collaborare con partner italiani e internazionali nello sviluppo di contenuti di qualità per l’audience kids e family che possano diventare franchise durature.

Tra le IP in portafoglio si annoverano prodotti di grande successo come, ad esempio, la co-produzione Miraculous, per la quale è stata fatta anche la brand curation sia per la TV che per il Licensing & Merchandising e New School, sit-com originale campione di ascolti sul mercato italiano, distribuita in esclusiva a livello mondiale da BBC Studios.

A seguito del grande successo registrato dalla serie, sono già in fase di sviluppo quattro nuovi progetti di sitcom e live action per ragazzi, mentre sul fronte animazione sono allo studio diverse coproduzioni a quota europea.

Tra gli altri accordi commerciali da citare un importante output deal pluriennale con ViacomCBS Italia.

Loading...