“Kids Fashion Days”: tutto pronto per la kermesse digitale dedicata alla moda giovane

Il primo giugno si celebra la Giornata internazionale del bambino, una ricorrenza, istituita nel 1925 durante la Conferenza mondiale di Ginevra sul benessere dei bambini, che si propone di concentrare l’interesse di tutti sulla missione dell’Unicef: sensibilizzare governi, istituzioni e famiglie sulla necessità di difendere e tutelare i minori.

Una missione che resta difficile da compiere in molti Paesi sferzati dai conflitti. E la moda, con i suoi colori, l’allegria e la speranza necessari a ripartire dopo la pandemia, serve anche per attirare l’attenzione pubblica sulla Giornata internazionale del bambino e i sui suoi temi.

Yuliia Palchykova, cool hunter moscovita alla continua ricerca di nuove proposte di designer da tutto il mondo, terminata con successo la 36esima edizione in digitale della Vancouver Fashion Week di aprile, crea una sfilata virtuale di abbigliamento bimbo per aziende dell’Est. L’edizione Kidswear del suo format RunWay Show Fashion Vibes animerà le strade di una bellissima Firenze dall’ 1 al 3 giugno 2021 con l’evento “Kids Fashion Days”, dimostrando che la digitalizzazione e l’innovazione tecnologica rappresentano un’importante risorsa in grado di rivoluzionare completamente l’industria della moda, consentendole di evolversi in un modello di riferimento responsabile.

Numerosi brand sono costretti da mesi ad affrontare inevitabili difficoltà di mercato che spesso si ripercuotono sulla vita dell’impresa e sulla sua organizzazione. Ma per i produttori di moda junior dell’Est gli impedimenti sono uno stimolo a cambiare, progettare, riposizionare, rilanciare. È tramontata l’era di colori e modelli troppo classici e monotoni nell’abbigliamento per bambini: oggi, numerose aziende producono creazioni eleganti o sportive ma sempre trendy, trasmettendo al bambino il senso dell’estetica fin da subito, dettando tendenze che guardano alla modernità senza dimenticare le tradizioni culturali, mirando all’alta qualità e all’autenticità stilistica dei prodotti, disponibili però a prezzi accessibili.

Dall’1 al 3 giugno, Kidswear RunWay Show Fashion Vibes presenterà 5 designer:

1° giugno ore 12.00



SOFYA TERESCHINA (Russia)

PODIUM KIDS (Russia)





(Russia) (Russia) 2 giugno ore 12.00



AIREN KIDS (Russia)





(Russia) 3 giugno ore 12.00



ELSA FAIRY DRESSES (Ucraina)

DIMANCHE KIDS (Corea del Sud)

Le aziende produttrici dell’Est hanno conquistato il loro posto nel mercato dell’abbigliamento per bambini con un “look adulto”, allontanandosi dal solito “outfit infantile” ed esprimendo al meglio la visione dei loro designer e i risultati dei loro progetti, della sperimentazione di forme, temi e materiali, che guardano alle nuove generazioni e alla sostenibilità ambientale. La ricerca dei designer della “next generation” produce collezioni contemporanee: tessuti stampati, bretelle, borse, fasce, allontanandosi dalla palette classica dell’abbigliamento bimbo – la limitata gamma di azzurro, rosa e bianco – usando colori più adulti come il cammello, il grigio, il verde, l’arancio, e utilizzando seta, broccato, tulle e strass Swarovski. Articoli sui designer di moda bambino, oltretutto, sono inclusi nelle riviste patinate e nelle recensioni dei blogger più famosi dell’universo fashion.