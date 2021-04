Grande successo per Valeria Altobelli che sta spopolando a Tirana con il brano “Anima semplice”. Il giorno di Pasqua la poliedrica artista, che negli ultimi anni ha raggiunto considerevoli traguardi sul fronte televisivo prendendo parte a programmi di punta di Rai e Mediaset come “Tale e quale show” e “Forum”, ha presentato su TV Klan, la più grande televisione privata albanese, la canzone candidata a partecipare a maggio al Kënga Magjike 2021, il più importante evento musicale dell’Albania: ideato dal conduttore, cantante e direttore artistico Ardit Gjebrea, la manifestazione seguita da tutto l’est Europa va in onda dal 1999.

Un altro grande consenso sul fronte musicale, a livello internazionale, per Valeria Altobelli dopo un 2020 ricco di soddisfazioni. L’artista, infatti, ha avuto l’onore di riadattare in 6 lingue cantate, 15 parlate e 23 scritte, “I’m standing with you”, brano nato dalla penna della compositrice americana Diane Warren (1 Grammy Award, 1 Emmy Award e 2 Golden Globes, 12 nominations agli Oscar, l’ultima quest’anno con Io sì, interpretato da Laura Pausini) che ha ricevuto una nomination ai Premi Oscar 2020; lo stesso brano, in seguito, è stato al centro di una nobile iniziativa fortemente voluta dalla stessa Warren contro il Covid19 e che ha visto ancora coinvolta Valeria Altobelli. Una collaborazione, quella tra Valeria e Diane, che non finisce qui: le due artiste, infatti, stanno scrivendo un nuovo brano insieme.

“Non ho parole per esprimere la mia gratitudine nei confronti di Ardit Gjebrea, di sua moglie Anila e di tutte le persone meravigliose che compongono il loro staff. Ardit è un artista incredibile, da cui tutti noi dovremmo imparare: conduce con immenso successo programmi omologhi a Domenica in, Forum, I soliti ignoti, oltre a curare tutta la produzione del Festival della canzone internazionale Kënga Magjike” commenta Valeria Altobelli, che aggiunge: “Ho vissuto dei giorni meravigliosi, un’esperienza da favola! Lo splendido popolo albanese ama l’Italia: ho sentito una energia ed un trasporto pazzesco da parte delle persone attorno a me e mi sono commossa profondamente. D’altronde è da più di un anno che noi artisti non tiriamo fuori tutte le nostre emozioni: ci mancano i sorrisi, i cuori… la gente! Nello studio gli applausi del pubblico correttamente a distanza mi hanno dato un calore a cui forse non ero più abituata. Tornerà tutto questo! Dobbiamo solo avere pazienza”.

L’artista italiana, impegnata da tempo nella tutela e protezione di donne e bambini indifesi e vittime di violenza con “Mission Onlus-NGO”, associazione che con le sue iniziative è riuscita ad unire artisti, musicisti, parolieri e attivisti di rilievo da tutte le parti del mondo. è davvero entusiasta del riscontro ottenuto dalla canzone: “Anima semplice è piaciuta tantissimo! Le donne del pubblico hanno fatto un applauso enorme quando, durante la mia presentazione, Ardit ha parlato dell’associazione contro la violenza sulle donne di cui sono presidente. C’è stata commozione profonda. Pensate che una ragazza del Kosovo ex Miss Albania, Agnesa Vuthaj, è venuta appositamente da Pristina per trascorrere tre giorni con me. È una stilista straordinaria oggi e ha creato lei tutti i miei look! Ci conosciamo da 17 anni ed è una delle ambasciatrici della mia associazione. Inoltre ho condiviso il palco con un’artista che vive negli Usa e con una violinista: tutte esperienze e passioni diverse” racconta Valeria, che conclude: “Per arrivare alle semifinali a maggio occorre avere tantissimi voti sul sito del Kënga Magjike quando le canzoni saranno messe online, la settimana seguente alle esibizioni. Dobbiamo farcela! Perché con me ce la farà l’Italia! Pronti a seguirmi su tutti i miei canali social da dove vi terrò informati”.

L’artista sarà in votazione ufficiale sul sito www.kengamagjike.com da lunedì 12 aprile per raggiungere l’importantissima fase finale: si potrà esprimere un voto per ogni dispositivo sul sito ufficiale del festival. Per ora è possibile sostenere Valeria e l’Italia sulla classifica di gradimento di MTV.

Guarda “Anima semplice” di Valeria Altobelli: