KEBI Convention, nasce il motore di ricerca per le star

Con l’introduzione di KEBI Convention, uno speciale motore di ricerca pensato appositamente a misura di fan e fandom, continua l’evoluzione di KEBI, il primo portale al mondo dedicato all’organizzazione di eventi in crowdsourcing e crowdfunding.

KEBI Convention, infatti, è nato dalla volontà di offrire agli appassionati di anime, animazione, fumetti, serie tv, cinema e Oriente uno strumento innovativo. Un tool capace di monitorare in ogni momento gli eventi più vicini e le eventuali presenze di celebrità a manifestazioni aperte ai fan.

Un motore di ricerca che indicherà eventi, luoghi, ospiti importanti e organizzatori, il tutto con utili link per scoprire maggiori dettagli sulle iniziative e potervi partecipare. L’iniziativa inizialmente si concentrerà sul panorama eventi italiano con la volontà di aprirsi successivamente a un’ottica internazionale, arrivando a raccogliere informazioni provenienti da tutto il mondo.

KEBI Convention rappresenta un’ulteriore freccia all’arco di KEBI, una piattaforma che sin dalla sua apparizione sul web ha rappresentato un caso unico nel settore. Una scintilla potenzialmente in grado di creare un nuovo “eco-sistema” nel mondo dell’intrattenimento, di rivoluzionare il ruolo del pubblico e di capovolgere le tradizionali dinamiche dell’universo entertainment, consentendo ai fan di attivarsi e coordinarsi per organizzare e finanziare un evento.

Nel caso KEBI Convention non identificasse una manifestazione sufficientemente vicina, gli appassionati potranno comunque ricorrere alle potenzialità di KEBI, avviando un progetto di crowdsourcing/crowdfunding riservato ai propri attori, band, serie tv, creator o artisti preferiti.

Tra i progetti di convention già avviati dai fan sul sito di KEBI, quelli incentrati su alcune delle serie e dei film più popolari del momento come Stranger Things, La Casa De Papel, It, Summertime, After e Skam Italia.