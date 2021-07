Disponibile su tutte le piattaforme digitali e streaming “Let’s Try”, il nuovo EP del duo Jungleacoustic, progetto artistico creato da Valter Vincenti (chitarra acustica) e Benedetta Gelati (voce).

Jungleacoustic nasce dall’esigenza di tornare alle radici, di sfruttare al massimo le potenzialità offerte dagli “spazi armonici e ritmici” di due soli strumenti (voce e chitarra), liberi di esplorare più territori senza limiti e confini e senza l’ausilio di strumenti elettronici e percussivi.

Con il loro nuovo EP “Let’s Try”, che include 4 brani inediti da loro scritti e arrangiati, Valter e Benedetta hanno invece voluto sperimentare nuove sonorità, introducendo anche strumenti elettronici, spaziando tra diversi generi musicali. Il brano “The light within me” vede la collaborazione dell’artista internazionale Alborosie nella co-scrittura del testo. Il testo della canzone “Let’s Try” è scritto da Carlo Tempobono alcatraz_dj. La canzone “Nevermind“, invece, è impreziosita dall’intervento del trombettista Riccardo Catria.

Guarda il videoclip di “Let’s Try”: