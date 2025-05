Joydis porta “La Terrazza” a Cannes: connessioni tra cinema, brand e made in Italy

In occasione del Festival Internazionale del Cinema di Cannes, Joydis è presente al fianco di Cinecittà per supportare le attività dell’Italian Pavilion all’Hotel Majestic, epicentro del cinema italiano sulla Croisette. Un’importante occasione di networking globale che conferma l’impegno dell’agenzia bolognese nella promozione del dialogo tra il mondo del cinema e quello delle imprese.

La Terrazza: un nuovo modo di vivere i festival internazionali

Dopo il successo alla Mostra del Cinema di Venezia, La Terrazza sbarca a Cannes come prototipo di un’esperienza che unisce arte, cultura, lifestyle e business. Uno spazio esclusivo e fluido, capace di valorizzare storie, territori e brand attraverso un marketing esperienziale dal respiro internazionale.

«In un luogo dove il cinema si fa espressione massima di arte e cultura – spiega Elisabetta Nicolini, CEO di Joydis – raccontare l’italianità in ogni sua forma è un’occasione per mostrare al mondo un made in Italy autentico. La cultura diventa esperienza, l’esperienza si fa racconto, e il racconto crea connessioni durature».

L’internazionalizzazione del made in Italy passa dal cinema

La presenza di Joydis a Cannes rappresenta un passo strategico verso l’internazionalizzazione di un progetto che, a partire dall’Italia, mira a ispirare il mondo. Attraverso La Terrazza, Joydis e M4G offrono alle aziende l’opportunità di inserirsi nei luoghi dove nascono gli immaginari globali, raccontando l’eccellenza italiana con autenticità, eleganza e visione.

«Il nostro obiettivo – aggiunge Massimo Meoni, CEO di M4G – è creare uno spazio capace di parlare al cuore delle persone e agli obiettivi dei brand, offrendo esperienze che lasciano il segno e generano relazioni durature».

Prossima tappa: Venezia82

L’appuntamento è già fissato: Venezia82, dal 27 agosto al 6 settembre 2025. La Terrazza tornerà sulla terrazza dell’Hotel Excelsior, ancora una volta cuore pulsante del Festival, con un ricco palinsesto di eventi, talk, interviste, showcooking e format personalizzati per aziende, media e istituzioni. Un ecosistema pensato per trasformare il racconto del made in Italy in un’esperienza condivisa e memorabile.