Jet Set Club, parata di vip per l’inaugurazione del nuovo polo culturale di Terracina

Sembrava di essere ad Hollywood venerdì sera al Polo Culturale Jet Set Club a Terracina (Via Posterula, 71) con una conferenza stampa e una serata di gala glamour indimenticabile.

L’incontro con i media ha visto la partecipazione delle istituzioni locali e dei due proprietari del Locale Domenico Scevola e Fabio Palazzi: “Il nostro Jet Set Club rappresenta il primo polo culturale del centro italia dove fare spettacolo dal vivo di altissima qualità con spettacoli sullo stile del Moulin Rouge. L’Italia è una splendida donna con il tacco 12 e quando si alza è la più bella del mondo, siamo felici di aver scelto un territorio tanto meraviglioso e vogliamo regalargli il glamour che merita”. Super star Fabrizio Corona che ha regalato sorrisi e selfie annunciando: “Queste iniziative con spettacolo di qualità sono quelle a cui ho voglia di legare la mia immagine. Ho ritrovato la libertà e anche l’amore, ora voglio sposarmi”.

Fabio Palazzi con Fabrizio Corona, l’assessore e il vicesindaco di Terracina

“Idee, parole, spettacolo ed … opinioni in movimento” è il motto del nuovo Polo Culturale che punta a fare della Riviera di Circe, un fulcro centrale di cultura partendo da Terracina e andando ad interessare l’intero territorio nazionale. Fabio Palazzi ha conquistato anche la cover story del mensile InTaste – Eccellenze Italiane, edito da ShowEvent, che ogni mese racconta le eccellenze del nostro paese, che è stato distribuito durante la serata evento. Prima dello spettacolo però splendido menu a base di pesce, dai crisi fino a delicati piatti gourmet a base di gamberi rossi in un percorso gastronomico ideato dallo chef Fabio Nurra direttamente da Porto Cervo che ha deliziato il pubblico compresa la giornalista Rai Maria Elena Fabi, la splendida top influencer Katiuscia Cavaliere e il regista Lorenzo Tiberia e il rocker italiano Hania. Lo spettacolo è partito con la voce di Morena Martiniimpegnata in una variegata scaletta musicale dal jazz al soul passando per r&b.

In esclusiva nazionale la campionessa mondiale di Burlesque Holly’s Good, con la sua compagnia GoodGirls, ha regalato al pubblico presente una inedita performance, con uno spettacolo di circa 90 minuti, dal titolo Déjà Vu con costumi realizzati a mano dagli stessi sarti che lavorano per il Moulin Rouge di Parigi e French Kiss di Parigi. Direttamente dalla Taverna “Anema e Core” di Capri Gianluigi Lembo e la sua orchestra hanno deliziato gli ospiti con uno spettacolo musicale che ha coinvolto tutto il pubblico, compresi Federico Fashion Stylee Ayda Yespicache hanno improvvisato un passo a due. Le splendide ragazze dello stilista Michele Del Pretehanno animato la serata con abiti mozzafiato. Una serata tra amici rallegrata nel finale dal dj Gianni Morri, direttamente dal disco club Pineta di Milano Marittima, che si è protratto fino alle prime luci dell’alba anche con il taglio della torta e il brindisi con il Palazzi Metodo Classico.