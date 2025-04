Italiani in UK, London ONE Radio presenta alla Camera la prima docuserie radiofonica

Alla Camera dei Deputati è stata presentata ufficialmente la prima radio docuserie sugli italiani nel Regno Unito, ideata e prodotta da London ONE Radio, la radio ufficiale degli italiani in UK. Un evento istituzionale di grande rilievo, che ha acceso i riflettori sul valore culturale, sociale ed economico della comunità italiana all’estero.

Presenti parlamentari, esperti e rappresentanti istituzionali

All’incontro hanno preso parte gli Onorevoli Simone Billi e Andrea Vigna, il Presidente di ANGI (partner dell’iniziativa) Gabriele Ferrieri, e in collegamento è arrivato anche un messaggio del Sottosegretario agli Affari Esteri Giorgio Silli. La conferenza è stata moderata dal ViceDirettore di TgLa7 Andrea Pancani.

Durante la presentazione, Phil Baglini, fondatore, CEO ed editore di London ONE Radio, ha sottolineato che “questo progetto non ha una fine: continuerà a raccontare nuove storie, raccogliendo testimonianze di italiani in tutto il Regno Unito, generazione dopo generazione”.

Un archivio vivente della nostra emigrazione

La docuserie – già visibile su IL GLOBO TV e sul canale YouTube di London ONE Radio – è frutto del lavoro giornalistico e produttivo di Rosita Dagh, che ha dichiarato: “L’obiettivo è creare un archivio di memorie per le istituzioni, utile anche a fini di studio e ricerca sull’emigrazione italiana in UK. Raccontiamo la prima generazione, ma anche la seconda, la terza, la quarta. Una fotografia in evoluzione del nostro essere italiani all’estero.”

Le città protagoniste e l’impatto sociale

Fino a oggi, la docuserie ha toccato Manchester, Cardiff, Reading, Peterborough, Bedford, Glasgow, Edimburgo, Chelmsford, Nottingham e l’Isola di Man, dove vivono oltre 200 italiani. Proprio il documentario dedicato all’Isola di Man ha suscitato forte interesse istituzionale, grazie anche all’impegno dell’avvocato Sara Raimondo, che ha accompagnato la troupe alla scoperta della comunità locale.

Italiani in UK tra economia, turismo delle radici e identità

Nel corso della conferenza, il Direttore della Camera di Commercio Italiana nel Regno Unito Giorgio Poggio ha evidenziato il contributo economico delle imprese italiane in UK, attive in settori strategici nonostante le difficoltà post-Brexit. “Grazie anche al supporto dell’Agenzia ICE di Londra, il Made in Italy resta protagonista in settori chiave come ospitalità, legal services, logistica e sostenibilità.”

Un tema centrale emerso dalla docuserie è quello del turismo delle radici: il ritorno estivo degli emigrati italiani con figli e nipoti nei paesi d’origine, dove ancora oggi si celebrano le feste dell’emigrante, simbolo di un legame che resiste al tempo e alla distanza.

Un progetto aperto, tra memoria e futuro

La docuserie di London ONE Radio si propone come un vero ponte tra passato e futuro: uno strumento prezioso per custodire la memoria collettiva, dare visibilità alle nuove generazioni italiane all’estero e raccontare l’evoluzione della nostra identità fuori dai confini.

Il viaggio è appena cominciato. E, come ha ricordato Phil Baglini, “non smetteremo mai di dare voce agli italiani nel Regno Unito, ovunque si trovino”.