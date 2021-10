Italian Tv Awards, tutti i vincitori della terza edizione

Anche quest’anno i protagonisti più amati del piccolo schermo si sono dati appuntamento all’Italian Tv Awards – Premio Eccellenza Televisiva. Come da tradizione, la kermesse, giunta alla sua terza edizione, si è svolta all’Auditorium Parco della Musica, presso lo Spazio Regione Lazio-Roma Lazio Film Commission nell’ambito della giornata conclusiva della Festa del Cinema di Roma.

La manifestazione, ideata e curata da Luigi Miliucci, Tommaso Martinelli, Sacha Lunatici e Maria Rita Marigliani, omaggia i volti televisivi che si sono distinti per preparazione, competenza, carisma e capacità di conquistare i cuori dei telespettatori.

Alla conduzione della kermesse Janet De Nardis, padrona di casa di una serata che ha visto la consegna di numerosi riconoscimenti realizzati dal Maestro orafo Michele Affidato.

Janet De Nardis, Jasmine Rotolo e Nicola Timpone

Premiata Simona Ventura per la sua opera prima da regista, “Le 7 giornate di Bergamo“. Alla conduttrice piemontese è andato anche il “Premio speciale stampa” attribuitole per il suo lungo percorso televisivo costellato da numerosi successi. A consegnarle i due riconoscimenti Cristina Priarone, Direttore Generale Roma Lazio Film Commission e Presidente di Italian Film Commissions. Ad applaudire la Ventura, seduto in prima fila, il suo compagno Giovanni Terzi, giornalista, scrittore e co-sceneggiatore del documentario.

Tante le eccellenze del mondo della Tv che hanno ricevuto il prestigioso riconoscimento nell’edizione 2021. L’ambito premio è andato, infatti, ad Adriana Volpe, in queste settimane impegnata come opinionista al “GF Vip”, Pino Strabioli, Laura Tecce, Monica Giandotti, che ha catalizzato l’attenzione dei flash dei fotografi con uno splendido abito di Antonio Riva, Renato Ardovino e Niccolò Torielli.

Gianluca Timpone, Simona Ventura, Nicola Timpone ed Elena Ballerini

Il premio speciale 30 anni di “Non è la Rai” è stato consegnato a Pamela Petrarolo ed Eleonora Cecere. La terza edizione del Premio Eccellenza televisiva è stata dedicata all’indimenticata Stefania Rotolo. Alla sua memoria un premio ad hoc che è stato ritirato da sua figlia Jasmine.

Ricchissimo anche il parterre dei premiatori e degli ospiti della manifestazione. Sono intervenuti, tra gli altri: Aida Yespica, Gianluca Mech, Fabio Salvatore, Elena Ballerini, Haiducii, Nicola e Gianluca Timpone, Alessandro Servidio, Giulia Ragazzini, Mariagrazia Nazzari, Alessandro Gatta, Roberta Marchetti, Irene Mandelli, Alessandro Mascheroni, Giacomo Vitali, Carlo Belmondo e Miky Falcicchio.