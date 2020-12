“Italian TV Awards – Premio Eccellenza Televisiva”: i 10 più votati per ogni categoria

Entra nel vivo la seconda edizione degli “Italian TV Awards – Premio Eccellenza Televisiva”, il riconoscimento consegnato a professionisti e programmi del piccolo schermo che hanno conquistato un posto speciale nel cuore di milioni di telespettatori.

Centinaia le mail e i messaggi inoltrati dal pubblico a Zoom Magazine per indicare le proprie preferenze: di seguito i dieci più votati per ogni categoria.

1 – Miglior programma TV dell’anno



Amici di Maria De Filippi

Ballando con le stelle

C’è Posta per te

Che tempo che fa

Chi l’ha visto?

Domenica In

Festival di Sanremo

Temptation Island

Tu sì que vales

Viva RaiPlay!



2 – Miglior personaggio maschile



Alfonso Signorini

Amadeus

Carlo Conti

Claudio Guerrini

Damiano Carrara

Flavio Montrucchio

Giancarlo Magalli

Luca Argentero

Marco Liorni

Stefano De Martino



3 – Miglior personaggio femminile



Barbara Palombelli

Bianca Guaccero

Eleonora Daniele

Federica Panicucci

Lorella Cuccarini

Milly Carlucci

Sabrina Ferilli

Serena Bortone

Silvia Toffanin

Veronica Gentili



4 – Miglior ritorno in TV



Adriana Volpe

Adriano Celentano

Alessia Mancini

Antonella Clerici

Fiorello

Georgia Luzi

Manila Nazzaro

Massimo Ranieri

Milo Infante

Sabrina Salerno



5 – Miglior giornalista in TV



Alessio Viola

Barbara Palombelli

Bruno Vespa

Federica Sciarelli

Monica Setta

Rita Dalla Chiesa

Roberta Ammendola

Salvo Sottile

Serena Bortone

Veronica Gentili



6 – Personaggio rivelazione dell’anno



Antonia Fotaras

Elena Ballerini

Federico Fashion Style

Gilles Rocca

Le Paglionico

Liliana Fiorelli

Lorenzo Zurzolo

Ludovico Tersigni

Marco Carrara

Pierpaolo Spollon



7 – Migliore trasmissione d’approfondimento



Agorà

Chi l’ha visto

Geo

Il nostro capitale umano

L’aria che tira

Linea Verde

Non è l’Arena

Piazza pulita

Porta a porta

Report



8 – Migliore trasmissione d’intrattenimento



È sempre mezzogiorno

Grande Fratello Vip

I fatti vostri

Il cantante mascherato

Italia sì

La Vita in Diretta

L’ingrediente perfetto

Live Non è la d’Urso

UnoMattina in famiglia

Verissimo



9 – Miglior trasmissione sportiva



DAZN Calling

Diretta stadio

Dribbling

Il processo di Biscardi

La domenica sportiva

Novantesimo minuto

Quelli che il calcio

Settimana Ventura

Sky Calcio Club

Tiki Taka



10 – Miglior fiction/soap/film TV



Baby

Doc-Nelle tue mani

Il Paradiso delle Signore

Il segreto

Mare fuori

Rita Levi Montalcini

Una vita

Un posto al sole

Vite in fuga

Vivi e lascia vivere

Vota i tuoi preferiti!

Ricordiamo che è possibile votare i 10 finalisti per ogni categoria mandando un’email a redazione@zoomagazine.it o un messaggio privato ai profili social (Facebook, Instagram e Twitter) del sito www.zoomagazine.it entro le ore 20 di mercoledì 16 dicembre 2020.

Giovedì 17 dicembre verranno rese note le cinquine più votate dal pubblico nelle rispettive categorie. Da 5, sempre grazie al voto del pubblico, i candidati diventeranno 3 per ogni categoria. Si potrà votare sino alle ore 20 di domenica 19 dicembre.

A partire dal 20 dicembre, la giuria formata da giornalisti, blogger e addetti ai lavori individuerà i vincitori che verranno svelati nel corso della finale della seconda edizione degli “Italian TV Awards” condotta da Claudio Guerrini e Janet De Nardis, in collegamento con Phil Baglini dalla sede di London One Radio, l’autorevole emittente radiofonica italiana più apprezzata di Londra.