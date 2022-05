Isabella Orsini, dopo il trionfo ai David: “Ho creduto sin da subito in Freaks Out”

Con la sua GapBusters, ha comprodotto con Lucky Red, Goon Film e Rai Cinema uno dei film più iconici degli ultimi anni:”Freaks Out”. E’ stato emozionante rivedere su Rai1 la principessa Isabella Orsini, già apprezzata attrice e oggi anche anche super quotata produttrice, ricevere un meritatissimo David di Donatello nel corso del gala condotto da Carlo Conti e Drusilla Foer.

Per l’occasione, ZoomMagazine l’ha incontrata.

Gabriele Mainetti, regista di ”Freaks Out” e Isabella Orsini

Isabella, come nasce il tuo coinvolgimento, nelle vesti di co-produttrice, di Freaks out?

Ho creato la GapBusters quattro anni fa e abbiamo realizzato, producendo o coproducendo, già una ventina di film. In questi anni, fortunatamente, le soddisfazioni non sono mancate, visto che per esempio in passato abbiamo vinto il David di Donatello anche per Il primo Re di Matteo Rovere. E sono felicissima che il David lo abbia ricevuto anche un film difficile e complicato da realizzare come Freaks out, in cui ho creduto sin dal primo giorno.

Ti aspettavi un simile riscontro per questo progetto?

Sì, mi aspettavo che il riscontro sarebbe stato positivo, visto che in questo progetto ci ho creduto da subito. Certo, siamo stati anche sfortunati per via del Covid: sono convinta che se il film fosse uscito in un altro periodo storico, il riscontro sarebbe stato sicuramente maggiore.



Che emozioni hai provato quando hai stretto tra le mani il David?

Ho provato un’emozione incredibile. Ero l’unica donna tra tanti uomini, su quel palcoscenico così prestigioso,ed è stato bellissimo quando Carlo Conti ha consegnato il David proprio nelle mie mani. Ero così emozionata che avevo dimenticato di togliere la mascherina (sorride, ndr). Poi, però, fortunatamente la mascherina l’ho tolta ed è stato bello ricevere così tante attestazioni di stima. Da donna e da giovane produttrice, questo nuovo traguardo, non può che inorgoglirmi.

Progetti futuri?

Ne ho tantissimi e sono tutti molto importanti. Mi piace l’idea di poter investire in nuove produzioni italiane, aiutando registi e artisti che stimo. Vorrei fare anche ibridi e cartoni animati, visto che ne vedo tantissimi con i miei film. Insomma, dopo aver lavorato tanto come attrice oggi mi sento davvero a mio agio nelle vesti di produttrice.

Guarda il trailer di ”Freaks Out”: