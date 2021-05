Isabella Biffi: “Quella volta che conquistai Broadway con il mio musical”

E’ indiscutibilmente una delle protagoniste del musical italiano. Cantante, compositrice e regista, Isabella Biffi (conosciuta anche come IsaBeau) sin da bambina ha respirato l’aria del mondo dello spettacolo palcoscenico ma è proprio nel musical che ha ottenuto un grandissimo successo su tutti i palcoscenici italiani e non solo.

Oltre ad aver lavorato con grandi artisti italiani come Marina Fiordaliso, Spagna, Mia Martini, Loredana Bertè e tanti altri, l’artista di origini milanesi si è occupata del primo laboratorio musicale nel carcere di Milano-Opera, dove ha fatto cantare, ballare e recitare i detenuti.

Isabella Biffi si racconta a Zoom Magazine

Quali sono le tappe del tuo percorso professionale di cui vai maggiormente fiero?

Non so quali siano oggi le tappe per cui andare più fiera. La cosa certa è che ogni tappa è servita per diventare quella che sono oggi e cioè una donna senza più nessuna paura. Tutte le tappe professionali sono state importanti ma forse quella che mi ha insegnato di più è stata quella vissuta nel carcere di massima sicurezza del carcere di Opera, insieme agli ultimi degli ultimi: i cosiddetti “fine pena mai”.

Il progetto lavorativo a cui tieni maggiormente in questo momento?

Amo tutti i miei progetti: li ho scritti e realizzati gioendo e soffrendo. Alcuni dicono che il primo e l’ultimo rimangono stampati nel cuore: quindi, se proprio dovessi scegliere, riscriverei “Siddhartha” tratto dal romanzo di Herman Hesse e poi il mio nuovo lavoro, quello che dovrà ancora uscire, dedicato al nostro splendido pianeta Terra che dovremmo tutti imparare a rispettare di più. Ogni lavoro, però, mi ha regalato forti emozioni come l’incontro con Papa Francesco dopo aver scritto la sua parabola preferita “Il Figliol Prodigo” ed anche il musical “Sanremo Musical” scritto un po’ come rivalsa per non essere mai riuscita a partecipare come cantante su quel palco che rimane ancora oggi per tutto il mondo così magico e unico.

Don Antonio Mazzi e Isabella Biffi

Quali sono le più grandi soddisfazioni che hai avuto?

Una delle più grandi soddisfazioni è stata quella di essere riuscita a portare un musical italiano a Broadway e sentire gli applausi degli addetti ai lavori e del pubblico che hanno considerato le musiche straordinarie, perché la nostra musica italiana eccelle nel mondo, dovremmo crederci solo di più. La più grande soddisfazione in assoluto, però, è stata quella di essere riuscita a creare una grande rivoluzione umana, un grande cambiamento interiore nei confronti di chi veniva considerato perso e irrecuperabile. Restituire gioia e ridare un senso di vita ad una persona smarrita è la più grande soddisfazione che io abbia mai provato. Prendersi cura gli uni degli altri…. e con l’arte si può fare.

Com’e cambiata la tua vita da quando hai realizzato i tuoi obiettivi?

Credo che la mia vita sia cambiata quando ho preso coscienza che tutto è dentro di me e intorno a me e che nulla è impossibile. Ci sono solo i tempi da rispettare che spesso non sono i nostri…. vorremmo tutto e subito! Ho imparato che non è possibile: ci pensa l’universo a far arrivare tutto al momento giusto! Dobbiamo fidarci, c’è sempre un perché. Oggi mi ritrovo ad essere completamente me stessa, senza finzioni: posso piacere o no ma poco mi interessa. Credo che il cuore e le parole se sono vere, arrivano sempre!

Qual è la tua ricetta per affrontare i momenti più complicati?

Sembrerà strano ma prego, prego talmente intensamente che le risposte arrivano sempre e le soluzioni al problema pure. Oggi mi considero una donna con una forte fede.

Progetti per il futuro?

Tanti, anzi tantissimi… Il bello deve ancora arrivare.

Guarda “Figliol Prodigo” scritto e diretto da Isabella Biffi: