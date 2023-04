Il video e’ basato sulla canzone “Io non sono razzista, ma…” ed e’ stato realizzato a Bruxelles con la partecipazione dei bambini del “Centre Communautaire Maritime (CCM)” di Molenbeek-Saint-Jean. Alcune scene sono state girate presso il CCM, altre invece all’aperto nel quartiere di Molenbeek-Saint-Jean e nella citta’ di Bruxelles.

Nel video, due personaggi si confrontano in situazioni diverse: in un pub, in macchina all’interno di un parcheggio, durante una passeggiata in citta’.

Il personaggio principale da’ voce con forza e cinismo al pregiudizio, ai luoghi comuni, agli stereotipi, cercando di convincere l’altro che invece vi si oppone.

L’ironia del testo viene amplificata dal comportamento caricaturale del personaggio principale e dalle reazioni dell’interlocutore. I giochi, le risate, le espressioni e gli atteggiamenti spontanei dei bambini, sottolineano l’assurdita’ del pregiudizio e dei luoghi comuni in un mondo che e’ in continua evoluzione.

A meta’ del video il personaggio principale viene ripreso nell’intimita’ della sua casa, in cucina, mentre prepara un piatto utilizzando la tajine e indossando la djellaba. Questi ed anche altri elementi presenti nella scena riflettono l’incoerenza del protagonista, diviso tra il pregiudizio e l’attrazione verso altre culture. E cosi’ il video sviluppa ed esalta il messaggio della canzone, ovvero che siamo tutti fatti della stessa sostanza e quello che ci differenzia, la nostra cultura, le esperienze di vita, deve essere considerato un valore aggiunto, una ricchezza e non un elemento divisivo.

I balletti dei bambini e dei due personaggi invitano a mettersi in gioco e a confrontarsi per migliorarsi ed imparare a vivere con gli altri, in un mondo che sarà sempre più multiculturale e multietnico.

“IO NON SONO RAZZISTA MA…“

SCHEDA

DURATA: 4’27’’

DATA DI REALIZZAZIONE: 2022

REGIA: MARCO LOCURCIO

ETÀ DEL REGISTA: 49

CANTANTE: STEFANO CINTI

ETÀ DEL CANTANTE: 60

CATEGORIA: OVER 35

AUTORE TESTI: STEFANO CINTI

AUTORE MUSICHE: STEFANO CINTI

PRODUZIONE: STEFANO CINTI

PRODUTTORE: INDIPENDENTE

NAZIONALITÀ PRODUTTORE: ITALIANA

REGIONE DEL SOCIALCLIP: GIRATO A BRUXELLES

OPERA PRIMA: NO

LINGUA ORIGINALE: ITALIANO

COLORE: COLORI

BLOCCO TEMATICO: RAZZISMO E IMMIGRAZIONE

CAST ARTISTICO:

Stefano Cinti (Protagonista discriminatore) Guido Castellano (Protagonista con atteggiamento non discriminatore) Bambini del “Centre Communautaire Maritime (CCM)” di Molenbeek-Saint-Jean quartiere di Bruxelles (Protagonisti)

CAST TECNICO:

Marco Locurcio (Operatore) Marco locurcio e Stefano Cinti (Luci, audio, montaggio)