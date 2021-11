Janet De Nardis: “Prima il Digital Media Fest, poi il mio primo film da regista”

Fondatrice e direttrice del Digital Media Fest, Janet De Nardis da anni ha messo al servizio del mondo del web e delle nuove frontiere che esso ha aperto la sua alta competenza culturale e imprenditoriale. É stata la prima in Italia a creare una rassegna dedicata alle webserie e ai prodotti digitali, intuendo che fosse arrivato, finalmente, il momento di riconoscergli la stessa dignità dei prodotti cinematografici e televisivi. Docente universitaria del primo corso di “Webserie e prodotti multimediali” e del Master in Fashion Studies presso l’Università La Sapienza di Roma, ha collaborato con il Master in “Media entertainment” presso la Link University.

E’ responsabile della sezione dedicata ai “Filmmakers” presso il CNA. Nel 2020 è stata Autrice, regista e responsabile della comunicazione della campagna di Educazione finanziaria “Obiettivo Economia” per Banca d’Italia e sempre lo stesso anno è stata regista e creative director della campagna contro la discriminazione razziale realizzata per Stella Jean, sotto il patrocinio della Presidenza del Consiglio dei Ministri.

Nel 2021 il film “Good Vibes”, di cui Janet è autrice insieme a Mirko Virgili e Ersilia Cacace, è tra i vincitori dei selettivi MIBACT, e a gennaio 2022 la seguiremo nel dirigere il suo primo lungometraggio in co-produzione Italia/Austria.

Janet De Nardis e la figlia Joy

Janet, è in preparazione la nuova edizione del Digital Media Fest: cosa puoi anticiparci

Finalmente si torna in sala. Dopo un’edizione tutta online quest’anno (con le dovute precauzioni) riavremo modo di stare insieme, guardandoci negli occhi! Le opere finaliste al Digital Media Fest hanno grandi potenzialità e credo che alcuni dei vincitori di quest’edizione conquisterà la critica. C’è una gran voglia di normalità, ma anche di straordinarietà e cosa può essere più magico e ambizioso dell’audiovisivo?

Spaziando dalle Webserie ai cortometraggi, dal mondo della realtà virtuale fino ai vertical video, ci immergeremo in tantissime storie, come quelle di Movieland, il concorso realizzato con Roma Lazio Film Commission, e fortemente voluto dal suo direttore Cristina Priarone.

A gennaio inizierai le riprese del tuo primo lungometraggio “Good Vibes”: come procede la preparazione?

Si fa strada un po’ di agitazione: il tempo diminuisce e le cose da fare sono ancora tantissime ma so che sarà una grande avventura. Ho un cast di cui fanno parte straordinari attori di fama internazionale e insieme al produttore Claudio Bucci e la Toed Film stiamo lavorando alacremente per realizzare un Fanta-thriller che lasci il segno!

C’è qualche anticipazione che puoi darci sul film?

Posso dire che parleremo di tecnologia, ma soprattutto di quanto siano importanti le scelte che facciamo ogni giorno, e delle loro conseguenze. Inoltre, sarà un’opera con effetti speciali come non siamo abituati a vederne in Italia. E poi… vedrete attori cari a tutti cimentarsi in ruoli molto diversi dal solito!

Janet De Nardis con la poltrona Mercury Living

Come passi il tuo tempo libero?

Ho poco tempo libero, quindi ho bisogno di coccolarmi un po’ e ultimamente ho trovato il luogo ideale… proprio in casa: con la mia poltrona a dondolo sospesa – The Angle’s Wings – Mercury Living mi rilasso, leggo e creo ma essendo mamma di una piccola peste, mi diverto anche a giocare…

Quali sono i tuoi prossimi progetti?

Oltre al Digital Media Fest e al mio programma radiofonico “Incidentalis Arte” su Rid96.8, direi che incanalerò tutte le mie energie in “Good Vibes”. Ho tante storie da raccontare e vorrei portare emozioni e momenti di riflessione a chi ama il cinema… il mio obiettivo ora è questo.