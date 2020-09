Venezia 77, nasce InTaste: grande attesa per l’evento di presentazione

Le eccellenze italiane sbarcano al Lido di Venezia per la presentazione di ​InTaste​,la nuova rivista edita da ​Show Event​ del produttore, regista e ora anche editore Alfonso Stagno, e diretta dal giornalista ​Thomas Cardinali. ​L’evento si terrà presso la suggestiva​ Hollywood Celebrities Lounge​,una struttura elegante di 400mq realizzata anche quest’anno negli spazzi del ​Tennis Club Venezia adiacente l’Hotel Excelsior​ a partire dalle 18:30. Durante la serata verrà presentato il primo numero della nuova rivista mensile dedicata alle eccellenze italiane per quanto riguarda il mondo del food, del beverage, del wellness, sport e dell’industria.

Nel primo numero potrete trovare le interviste esclusive alla star di “Nero a Metà” Miguel Gobbo Diaz e all’attrice e ballerina Alice Bellagamba, oltre che un approfondimento su ​Stefano Accorsi nuovo ambasciatore dell’Emilia Romagna nel mondo. La copertina è dedicata allo chef stellato ​Paolo Cappuccio​,capace di portare sulle vette delle Dolomiti a Madonna di Campiglio la cucina di pesce, ma all’interno interviste esclusive anche con il Maestro pizzaiolo Marco Quintili e la chef volto della Prova del Cuoco Cinzia Fumagalli. Ampio spazio anche per gli approfondimenti turistici con mete meravigliose come Velletri, Montepulciano, Maratea e il Castello di Miramare a Trieste. Spazio alla cucina con la storia e la vera ricetta della pasta alla norma. Una sezione dedicata anche alle eccellenze italiane dell’industria con un’intervista esclusiva Joseph Anthony Miceli di Branding SRL, sempre in prima linea con la sua azienda che cura diverse imprese alla Green Economy.

InTaste Excellence Awards, premi alle eccellenze italiane

Durante la serata verranno anche assegnati gli ​InTaste Excellence Awards​,i premi dedicati a quelle eccellenze italiane che si sono contraddistinte durante l’anno molto difficile che stiamo attraversando e sono state selezionate dalla redazione di InTaste coadiuvata da un comitato d’onore. I premi saranno consegnati a importanti personalità del mondo della ristorazione, ad imprenditori ed artisti. Un premio speciale alla carriera per i suoi 40 anni che ricorrono proprio nel 2020 andrà ad Andrea Roncato, recentemente apprezzato anche su Netflix con il film “Sotto il sole di Riccione”. Spazio naturalmente alla cucina con lo stellato Donato Ascani del GLAM di Venezia, là chef Cinzia Fumagalli e il maestro pizzaiolo Marco Quintili. In partnership con la trasmissione Motorissimamente verrà assegnato anche un premio speciale eccellenza sportiva al pilota Federico Scionti, attualmente in testa al Campionato Italiano Sport Prototipi. Verrà allestita un’area food e beverage per permettere a tutti gli intervenuti di confrontarsi e agevolare così la nascita di nuove sinergie sperando in una rapida ripartenza globale per l’economia. Tra i vari conduttori della serata anche l’attrice Antonella Salvucci e lo showman Antonio Delle Donne. I premi sono stati assegnati dalla redazione e da un comitato d’onore composto dall’onorevole Antonio Paris presidente della Tibur Film Commission, il conduttore tv con una trentennale carriera Carlo Senes e da altre personalità che sveleremo nei prossimi giorni. L’evento è patrocinato dalla Tibur Film Commission e dal Premio Impresa Italia. La serata andrà poi in onda su Odeon TV, canale nazionale 177 del digitale terrestre, il 21 settembre dalle 22 alle 23 con una sintesi. Annunciamo i primi premiati della serata.

I premiati degli InTaste Excellence Awards

Chef stellato Donato Ascani del GLAM di Venezia

Chef Cinzia Fumagalli vincitrice di "Top Chef" e volto de "La prova del cuoco"

Maestro pizzaiolo Marco Quintili vincitore del Campionato Mondiale Trofeo Caputo e de "Il Boss delle Pizze"

Lo stilista di fama internazionale Domenico Auriemma, che ha realizzato occhiali anche per Lady Gaga e tante star.

L'attore Andrea Roncato, che premieremo con un riconoscimento speciale per i 40 anni di carriera

L'attrice Lucianna De Falco per il suo impegno in teatro, cinema e televisione

Il pilota Federico Scionti attualmente primo nel Campionato Italiano Sport Prototipi

attualmente primo nel Campionato Italiano Sport Prototipi L’imprenditore e volto televisivo del benessere Gianluca Mech

L'imprenditore Joseph Anthony Miceli per Branding SRL

L'imprenditrice Arianna Marchetti per Officine Marchetti

per Officine Marchetti L’artista pittrice e stilista Nuccia Burgaretta

La lista dei premiati verrà ampliata nei prossimi giorni con personaggi del mondo dello spettacolo.

Gli sponsor tecnici

La serata si svolgerà presso la Hollywood Celebrities Lounge organizzata dalla Hollywood Communication. Ci saranno dei corner dedicati alle ottime bollicine di Santero 958 e al Gin Ransbury. I premiati riceveranno dei gift preparati per loro dalla stilista Debora Scalzo, con occhiali della linea D-Style e dei capi della nuova collezione in anteprima. Anche Tisanoreica regalerà degli speciali gift box ai premiati. Partner della serata è la trasmissione sportiva Motorissimamente, che curerà con la conduttrice del programma Alice Bonati, uno spazio dedicato al mondo dei motori da sempre una delle eccellenze italiane nel mondo. Un altro partner d’eccellenza sarà Professione Artista Magazine Casting News, portale legato all’accademia diventata in pochi anni una delle più importanti nel panorama nazionale. Le modelle presenti che accoglieranno gli ospiti ed indosseranno gli abiti della stilista Nuccia Burgaretta saranno fornite dal portale fotografico LeFotomodelle.it.