“Inguardabile” è il serrato dialogo con un cancro raro e inguaribile, un mieloma multiplo, e la sua cura, il dialogo di una donna in carriera, che improvvisamente cade dai suoi ruoli e che deve cercare di sopravvivere all’annuncio di una malattia rara, grave, inguaribile.

A cosa può aggrapparsi per non precipitare? Dapprima scrive una lettera che invierà a 53 persone a lei care: è lo stesso numero dei suoi anni. Ha bisogno di capire. Poi inizia ad usare quello che sa fare: fotografare.

Solo le chemioterapie, le ospedalizzazioni, i due trapianti e i lunghi isolamenti in camera sterile non possono bastare. Lei vuole sentirsi attiva. Vuole partecipare al suo processo di terapia. Non vuole rimanere sola. Questa società sempre più cancerosa va vista, va stanata. Bisogna parlare di malattia, di cure e se necessario anche della morte.

Fare autoritratti, studiare gli album di famiglia, ricercare fotografie del passato, fare viaggi per rintracciare le sue radici, così come non aveva mai fatto. Pian piano si accorge di aver attivato tante voci, esse diventano personaggi in dialogo intimo con lei stessa. Queste presenze fluttuanti nella sua stanza l’aiuteranno a scolpire altre e nuove trame, non volendosi definire vittima, né solo attraverso la sua malattia. Nascono così parole nuove, nuovi corpi possibili per provare a rientrare, dopo un lungo periodo di follia e trauma, nel mondo.

Il mondo non sarà più lo stesso.

“INGUARDABILE“

Videomessaggio della co-regista Marilena Pisciella

SCHEDA

Durata: 30’53’’

Data di realizzazione: 2022

Regia: MARILENA PISCIELLA, CRISTINA NUNEZ

Età: 59

Genere: BIOGRAFICO

Produzione: MARILENA PISCIELLA

Produttore: INDIPENDENTE

Nazionalità produttore: ITALIANA

Regione del documentario: LOMBARDIA

Opera prima: Sì

Lingua originale: ITALIANO

Colore: COLORI

Sceneggiatura: MARILENA PISCIELLA

Soggetto: MARILENA PISCIELLA

Blocco tematico: MALATTIA

Cast tecnico:

Cristina Nunez (coregista e montaggio) Valentina Zanzi (montaggio) Lucia Alessandrini (sonoro)