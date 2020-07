“In viaggio tra i borghi d’Italia”: dal 23 luglio in tutte le librerie

Il fascino di 92 luoghi d’Italia preziosi e incastonati tra tutte le regioni, narrati da chi li vive e li ama. Nasce in seguito all’iniziativa editoriale “Racconta il tuo borgo e ripartiamo dall’Italia”, promossa durante il lockdown dalla casa editrice Dario Flaccovio Editore e dal blog di viaggi VoloGratis.org, l’antologia di racconti “In viaggio tra i borghi d’Italia” (in libreria dal 23 luglio, anche in e-book): racconto collettivo di un’Italia che non ha mai smesso di valorizzare e di amare le sue bellezze e la sua Storia, affresco senza confini di un Paese che non ha mai smesso di sognare di tornare a viaggiare. La copertina è un omaggio alla regione più colpita dalla pandemia, la Lombardia, con l’Eremo di Santa Caterina del Sasso a Leggiuno sul Lago Maggiore.

Sotto la precisa cura di Andrea Petroni, travel blogger professionista, che ha divulgato il contest di scrittura durante la pandemia attraverso i suoi canali social coinvolgendo centinaia di utenti, il libro raccoglie 92 mini racconti con fotografie annesse inviate da neofiti scrittori e semplici appassionati o abitanti di piccoli borghi, spesso i più sconosciuti, dell’entroterra italiano, alcuni sono case e luoghi natii altri sono borghi visitati personalmente dall’autore, come quelli dello stesso Petroni. Curiosità e percorsi non convenzionali per viaggiatori esigenti, tra i racconti più curiosi ci sono il borgo degli hippie e delle streghe nel Lazio, a Calcata, il villaggio western di San Salvatore di Sinis, in Sardegna, il borgo esoterico in Piemonte a Rosazza e ancora il paese dell’accoglienza e dell’ospitalità diffusa in Calabria a Badolato.

“Lo scopo del libro è quello di rilanciare il turismo interno facendo conoscere quei borghi nascosti in modo da dare una mano alle economie locali fortemente danneggiate dalla crisi economica che ha colpito principalmente il turismo e tutto l’indotto. Se dal turismo bisogna ripartire, bisogna farlo con ottimismo e soprattutto valorizzando un racconto altro dell’Italia, una terra piena di luoghi da riscoprire dove la cultura può davvero fare economia. E non solo estera“.

Andrea Petroni è travel blogger di professione. Laureato in Economia, ha aperto nel 2009 il suo blog di viaggi VoloGratis.org affermandosi nel giro di qualche anno come uno dei blogger più influenti d’Italia. Autore del libro “Professione Travel Blogger” edito da Dario Flaccovio Editore, ha collaborato per diversi anni con l’emittente radiofonica m2o radio, con Radio Capital e con L’Huffington Post. Partecipa spesso come ospite in trasmissioni televisive e radiofoniche, ma racconta ogni giorno i suoi viaggi sul blog e sui social network.