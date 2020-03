Amici 19: esce IN DUE A LOTTARE, il nuovo brano di Michelangelo

Da oggi, venerdì 13 marzo, è disponibile in rotazione radiofonica e sulle piattaforme digitali IN DUE A LOTTARE, il nuovo singolo di Michelangelo Vizzini, in arte Michelangelo, talentuoso concorrente di Amici di Maria de Filippi ’19: nel corso del talent Michelangelo ha avuto modo di farsi conoscere fin da subito vincendo per cinque volte consecutive la sfida Tim, in quanto artista più votato della classe.

A fronte di tutto ciò che cambia, l’amore vero rimane, non arrendendosi al tempo, alle difficoltà e alla logica delle scelte umane: IN DUE A LOTTARE parla di questo, ponendosi come un vero e proprio manifesto dei sentimenti autentici, quelli che legano gli individui e permettono loro di lottare contro tutto e tutti.

Il videoclip di IN DUE A LOTTARE, diretto da Federico Falcioni (Falcioni Productions), racconta non una storia d’amore, ma una storia sull’amore. La sequenza di immagini è incentrata sul filo invisibile e sui ricordi che, come nodi, legano i due giovani protagonisti, Michelangelo ed Emily.

Ascolta IN DUE A LOTTARE di Michelangelo:

