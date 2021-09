In aumento la passione per l’allenamento: la dieta da seguire per chi fa sport

L’attività fisica e lo sport in generale fanno molto bene alla salute, mantengono in forma tutto il corpo e anche la mente, combattendo lo stress quotidiano. In Italia dopo il periodo di emergenza sanitaria per il Covid-19, la passione per lo sport è aumentata.

Vediamo allora insieme in questo articolo come sono cambiate le abitudini delle persone riguardo lo sport e quali sono gli alimenti giusti per uno sportivo.

Come sono cambiate le abitudini degli italiani

Gli Italiani, ma in generale vale per tutti gli europei, dopo il periodo di lockdown, hanno fatto registrare un drastico cambiamento delle proprie abitudini per le attività fisiche in positivo.

I dati mostrano un aumento di interesse nei confronto dello sport, addirittura quando si parla di allenamenti fitness in generale, l’Italia ha avuto uno sbalzo del 105% sul numero di persone che fanno queste attività.

Ma anche nel resto dei paesi in Europa hanno avuto una crescita esponenziale, in Francia dell’80%, in Spagna del 93% e in Gran Bretagna dell’8%.

Le persone durante le restrizioni hanno avuto modo di reagire e trovare modi alternativi per continuare a muoversi, effettuando allenamenti anche nella propria casa. L’home fitness e gli abbonamenti a piattaforme online per gli allenamenti hanno registrato, infatti, un incremento notevole durante il 2020, dati che non sembrano scendere nemmeno con la riapertura delle palestre.

L’alimentazione dello sportivo

Quando si pratica sport bisogna anche mantenere la giusta alimentazione, conoscendo quali sono i nutrienti di cui ha bisogno uno sportivo e quali sono gli alimenti che li contengono. Tra i cibi preferiti assunti dagli sportivi non mancano frullati e frutta, essenziali per un buon mantenimento del proprio corpo. Tra i frutti più gettonati c’è senza dubbio la banana, ricca di potassio e indispensabile per gli sportivi, come spiegato anche dalla guida online sulle banane dei fratelli Orsero, ad esempio. La dieta di uno sportivo deve essere variegata e basta sulla dieta mediterranea, dove le proteine che danno carne bianca e legumi sono indispensabili perché sollecitano i muscoli di tutto il corpo. I carboidrati invece sono la prima fonte di energia del corpo umano, ovviamente non bisogna mai esagerare ma essere consapevoli di cosa si mangia.

Preferire i carboidrati integrali che contengo più fibre e nutrienti perfetti per chi fa attività fisica e assumere solo gli zuccheri che provengono dalla frutta, che vengono assorbiti velocemente soprattutto dopo lo sport.

Non tutti sanno che anche i grassi sono molto importanti per il corpo, danno l’energia giusta soprattutto durante pratiche sportive prolungate.

Alcuni grassi sono essenziali e le migliori fonti sono l’olio extravergine d’oliva, la frutta secca, il pesce e i semi. Da non dimenticare il reintegro di vitamine e Sali minerali, da assimilare tramite alimenti come le arance e succhi di frutta vari, ma anche aiutandosi con dei specifici integratori che mantengono i livelli sotto controllo.