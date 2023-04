Il video narra la storia di Mimmo, detto Hemingway, e del murales che lo ritrae. La pelle di Mimmo bruciata dal sole a causa di anni di duro lavoro nei cantieri stradali senza misure di protezione adeguate. Il murales del quale diventa protagonista, con i suoi colori consunti dal sole, segnerà una sorta di catarsi per Mimmo: non si darà pace fino a quando non sarà fatta una fondamentale modifica all’opera.

Il corto mira a sensibilizzare i lavoratori sui rischi per la salute prodotti dai raggi UV.

VIDEO

“IL VECCHIO E IL MURO“

Videomessaggio del regista Antonio Palumbo

SCHEDA

Durata: 6’32’’

Data di realizzazione: 2022

Regia: ANTONIO PALUMBO

Età: 49

Genere: DRAMMATICO

Produzione: INAIL Direzione regionale Puglia

Produttore: INDIPENDENTE

Nazionalità produttore: ITALIANA

Regione del cortometraggio: PUGLIA

Opera prima:

Lingua originale: ITALIANO, DIALETTO

Colore: COLORI

Sceneggiatura: ANTONIO PALUMBO, FABIO FANELLI

Soggetto: ANTONIO PALUMBO, FABIO FANELLI

Blocco tematico: LAVORO IRREGOLARE

Cast artistico:

Paolo Sassanelli (mimmo) Mara Spinelli (moglie di mimmo) Daniela Locuratol (assistente del sindaco) Francesco Cesario (operaio 1) Maurizio Della Villa (operaio 2) Ibrahima (Ibou) Mboye (operaio di colore) Massimo Milella (conoscente 1) Carlo Ranieri (conoscente 2) Onofrio Rubino (uomo delle birre) Maurizio Sarubbi (uomo selfie) Mina Albanese (donna selfie) Angelica Petrocola (bambina selfie) Lucia Dipaola (giornalista) Antonio Decaro (con l’amichevole partecipazione)

Cast tecnico:

Rosemary Chimirri (Organizzatrice generale) Antonella Giuliani (Segretaria di produzione) Lucia Di Bari (Assistente di produzione) Pierpaolo Pepe (Aiuto regia) Pietro Favia, Aurora D’Avanzo (Assistente regia) Dario Di Mella (Direttore della fotografia) Vincenzo Petroli (Assistente operatore) Francesco Loiudice (Aiuto operatore) Giuseppe Gimmi (Stagista) Alessandro Smaldino, Antonio Palumbo (Montaggio) Francesco Piro (Tecnico del suono) Tommaso Rossano (Aiuto scenografo/Attrezzista) Sara Cantarone (Costumista) Laura Cacciapaglia (Truccatrice) Mirco Tenerelli (Elettricista/macchinista) Daniele Geniale (Murales eseguito da) Michele Falleri, Alessandro Smaldino (VFX) Sergio Bellotti (Musiche originali)