Il Salone delle Meraviglie, questa sera l’ultima puntata: ‘guest star’ Gessica Notaro

Oggi, martedì 16 marzo, calerà il sipario sulla quarta stagione de ‘Il Salone delle Meraviglie‘: l’appuntamento è come sempre su Real Time, con due episodi assolutamente imperdibili, alle 22:40 e alle 23:10.

Federico Fashion Style, con la sua caratteristica cifra stilistica, non solo aprirà le porte dei suoi sfavillanti saloni alla Rinascente di Roma e quello storico di Anzio, ma soprattutto regalerà alle sue clienti e a tutti i suoi fedelissimi fans anticipazioni inattese sullo spin – off “Beauty Bus”, realizzato sempre dalla società di produzione Pesci Combattenti di Cristiana Mastropietro, Riccardo Mastropietro e Giulio Testa. Infatti, proprio nell’ultimo episodio l’hairstylist mostrerà in anteprima il suo sensazionale Bus, che lo porterà on the road in giro per l’Italia in soccorso di chi vuole cambiare look e qualche volta anche vita. Ma non sarà certo l’unica sorpresa di questo finale di stagione. Vediamo subito qualche anticipazione sulle puntate in onda questo martedì.

Primo episodio

Giornata piena di emozioni, Federico deve testare i lavabi per il Beauty Bus, ma quando arriva da Luca, si trova davanti una sua cara collega, Federica, alla quale farà un regalo inaspettato, prima di correre al salone in Rinascente, dove lo aspetta la sua amica Gessica Notaro, che ha bisogno di rinnovare il suo look. Intanto, Marco e Weyda ad Anzio ne stanno combinando una delle loro. Quale sarà la reazione di Federico?

Secondo episodio

Finalmente il nuovo progetto di Federico è pronto e lui non sta nella pelle. Oggi andrà a prendere il bus per fare un giro di prova e tutte le clienti lo tormentano perché sperano di poterlo vedere e salirci insieme a lui. Ma il nostro hair stylist non si sbilancia, anche perché oggi avrà il ha il suo da bel fare in salone, prima di mettersi alla guida del Beauty Bus.