“Il Regno di Babbo Natale”, una stagione da record: oltre 630.000 visitatori

Si è conclusa l’incredibile stagione 2021 de Il Regno di Babbo Natale a Vetralla. Il sogno della famiglia Aquilani, diventato nel tempo il sogno di tutti, ha accolto oltre 630.000 visitatori! Numeri da capogiro se si pensa alle sfide gestionali che l’ennesima stagione segnata dalla pandemia ha imposto.

“Il sogno resta quello del primo giorno” ci spiega Giorgio Onorato Aquilani, continuando “il successo è bello ma è fondamentale saperlo gestire. Siamo una grande squadra e teniamo saldo il contatto con i principi e la visione che hanno dato vita al Regno di Babbo Natale. C’è sempre spazio per migliorare nella testa di chi come noi pensa al bene collettivo… sappiamo quale è la direzione, sappiamo cosa fare, e stiamo già lavorando forte per la stagione 2022 che rappresenterà il traguardo dei primi 10 anni del Regno di Babbo Natale a Vetralla… un traguardo ricco di grandi e nuove emozioni!”.

Innegabile l’impatto che questa “attività” nata nel novembre del 2012 in poco meno di 100m2 abbia ormai sull’intero territorio provinciale. Un esempio di conduzione virtuosa che di anno in anno crea una calda scia di opportunità e lavoro per tutte le strutture ricettive e commerciali del territorio. In dieci anni, quel gazebo iniziale è diventato un mondo incantato, fatto di 100% elfetti, renne, schiaccianoci, bastoncini di zucchero e soprattutto di storie… storie di chi lo mette in piedi e storie di chi vi partecipa ogni anno come nelle più belle delle tradizioni.

“Quando ti rendi conto di essere diventato la tradizione di tante famiglie” continua Giorgio Onorato Aquilani, “le responsabilità che ti senti addosso vanno oltre l’identità commerciale del posto. Il Regno di Babbo Natale non sta nei cuori delle persone per quanto fattura, ci sta per ciò che rappresenta… ed è proprio in quei contenuti che continueremo a dare il meglio di noi”.

Non ci resta dunque che attendere e fantasticare su cosa Il Regno di Babbo Natale avrà da offrirci nel 2022, cercando di rubacchiare qualche indizio sintonizzandoci sui social sempre attivi di questa magica realtà: www.ilregnodibabbonatale.it