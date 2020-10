Rai2, “Il Nostro Capitale Umano”: ospiti e anticipazioni di sabato 10 ottobre

Sabato 10 ottobre, alle ore 9:20 su Rai2, andrà in onda il quarto appuntamento con “Il Nostro Capitale Umano”. Il programma, in collaborazione con Assosomm (Associazione Italiana delle agenzie per il lavoro), racconta il mondo del lavoro attraverso storie di orientamento, formazione e riqualificazione professionale: esempi positivi di come la domanda si incontra con l’offerta grazie alle agenzie per il lavoro, ai fondi per la formazione e per il welfare.

Nel corso della puntata l’ideatrice, autrice e conduttrice Metis Di Meo sarà a Venezia e poi a Udine. Luca ci farà immergere nel settore dell’hôtellerie, spiegando come nell’azienda alberghiera di famiglia ha trasformato la visione da artigianale a industriale. Chiara racconterà come, grazie alle variegate esperienze temporanee, è riuscita a valorizzare il suo alto profilo professionale. Andrea spiegherà come ha intrapreso un percorso di reinserimento lavorativo e sociale con il supporto delle agenzie per il lavoro, nonostante la sua detenzione. Incursione vip della quarta puntata: l’attore Andrea Roncato.

Il programma, prodotto da Lilith Factory, è un’idea di Metis Di Meo, scritto con Cristiano Di Calisto, a cura di Simone Angelini e con la regia di Andrea Conte.

“Il Nostro Capitale Umano” è su Facebook, Instagram, Twitter e Linkedin, mentre il sito ufficiale del programma è www.ilnostrocapitaleumano.tv