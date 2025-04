Il Mistero di Spartivento è uno splendido Cortometraggio nella cornice magica in Sicilia, di Novara di Sicilia che vede prendere spunto Angelo Faraci in qualità di autore per una sceneggiatura di Rosaria Lo Porto, dalla leggenda di Spartivento; una storia che vede delle streghe in uno scenario Neorealista, Contemporaneo tipico del Cinema di Faraci, fare del male come si pensa verso il paese ma poi il finale sarà proprio ben altro, sul tema attuale delle malattie rare da sempre attuali.

“IL MISTERO DI SPARTIVENTO“

Videomessaggio di Angelo Faraci

SCHEDA

TITOLO IL MISTERO DI SPARTIVENTO DURATA 11’17’’ DATA DI REALIZZAZIONE 2024 REGIA ANGELO FARACI GENERE DRAMMATICO PRODUZIONE ANCORA CINEMATOGRAFICA PRODUTTORE INDIPENDENTE NAZIONALITÀ PRODUTTORE ITALIANA REGIONE CORTOMETRAGGIO SICILIA OPERA PRIMA NO LINGUA ORIGINALE ITALIANA COLORE COLORI SCENEGGIATURA ROSARIA LO PORTO SOGGETTO ANGELO FARACI TEMATICA DEL CORTO MALATTIE RARE, MISTICO E PROFANO