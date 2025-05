Il Mediterraneo si dà appuntamento a Olbia: al via MEDFEST 2025, ponte tra imprese, istituzioni e territori

Dal 25 al 28 settembre 2025, Olbia, con il suo fascino naturale e la sua posizione strategica, si trasformerà nel cuore pulsante del Mediterraneo, ospitando la nuova edizione del MEDFEST, un evento che ridefinisce il concetto di fiera, diventando una piattaforma strategica B2B di rilevanza internazionale.

Un Ecosistema Interconnesso per il Futuro del Mediterraneo dove MEDFEST si propone come un punto di riferimento imprescindibile per un’area di cruciale importanza economica, culturale e ambientale, integrando quattro asset fondamentali: business, turismo sostenibile, energie rinnovabili e biodiversità. Un approccio innovativo che mira a creare connessioni durature e sinergie tra aziende, istituzioni e operatori economici globali, generando opportunità concrete e tangibili per i partner.

Per accelerare la sua crescita strategica e l’internazionalizzazione, MEDFEST annuncia l’ingresso in organico di due collaborazioni decisive. La prima è ISN – International Strategic Network – società specializzata in relazioni internazionali, che si avvale del supporto di quattro ambasciatori italiani di spicco, Gianni Castellaneta, Sebastiano Cardi, Ettore Sequi e Francesco Talò, che hanno ricoperto posizioni di vertice nelle missioni diplomatiche italiane a Washington, Pechino, alla NATO e alle Nazioni Unite di New York e Gaetano Castellini Curiel, consulente aziendale che guideranno l’espansione globale di MEDFEST.

La seconda è MWW – Mancini Worldwide, società specializzata in relazioni internazionali e sviluppo di mercati esteri, che vanta una lunga esperienza nel settore delle grandi esposizioni e degli eventi globali. Dopo aver contribuito attivamente al successo di Expo Milano 2015 – che ha visto oltre 22,5 milioni di visitatori – ha continuato a supportare le principali esposizioni universali, eventi istituzionali e progetti di promozione dell’Italia all’estero. Con oltre 100 missioni internazionali realizzate negli ultimi cinque anni, Mancini Worldwide porta al MEDFEST un know-how consolidato nella valorizzazione dei territori italiani su scala globale. “Oggi più che mai è fondamentale creare connessioni autentiche tra territori, istituzioni e mercati globali. L’obiettivo del MEDFEST è generare valore duraturo attraverso esperienze concrete e relazioni di qualità” dichiara Alessandro Mancini, Direttore Generale Business HUB MEDFEST e CEO MWW.

Grazie a queste nuove “fusioni”, il MEDFEST BusinessHub diventa un’Opportunità Unica ed elemento distintivo, con una selezione di buyer provenienti da mercati strategici come Stati Uniti, America Latina, Medio Oriente, India e l’area mediterranea.

Inoltre, l’edizione 2025 si distinguerà per incontri istituzionali e contenuti di alto livello. Quattro giornate di dibattiti istituzionali e internazionali, arricchiti da live streaming e interventi di esperti di altissimo livello offriranno una piattaforma di dialogo strategico. Grazie alla collaborazione con partner prestigiosi come CNR (Consiglio Nazionale delle Ricerche), il National Biodiversity Future Center, il WWF e i Ministeri del Turismo e dell’Ambiente, il Ministero degli Affari Esteri, Il Ministero della Protezione Civile e del Mare, ad esperti e leader internazionali nei settori turistico, aerospaziale ed energie rinnovabili, che garantiranno un programma ricco e orientato allo sviluppo sostenibile del Mediterraneo.

Un’altra pietra miliare dell’evento è MED YOUNG, un contest progettuale ed educativo che mira a sensibilizzare i giovani sulla tutela dell’ambiente, la valorizzazione del territorio e il turismo sostenibile. Grazie alla collaborazione con LIBRI Progetti Educativi, MED YOUNG ha già coinvolto oltre 30.000 studenti nelle scuole, preparando le future generazioni a un impegno concreto per il futuro del Mediterraneo. Come afferma la Vice President del MEDFEST, Daniela Ropolo: “I giovani rappresentano il futuro e sono gli eredi del nostro lascito. Il progetto MED YOUNG educherà oltre 400.000 ragazzi in Italia, Spagna, Egitto e Turchia entro il 2028. Ad Olbia, a settembre, saranno presenti più di 2000 ragazzi che porteranno i loro reportage realizzati durante il percorso formativo del MED YOUNG nelle loro scuole. Siamo entusiasti di questo progetto, un’ambizione che si traduce in risultati concreti.”

Nella nuova edizione MEDFEST 2025 anche Turismo e Diplomazia avranno un ruolo chiave. L’Ambasciatore Gianni Castellaneta, presidente di ISN e Segretario Generale dell’Iniziativa Adriatico-Ionica, afferma: “Ospitare gli Ambasciatori di tutti i paesi che si affacciano sul Mediterraneo e i rispettivi enti del turismo e Ministeri, rappresenta un’importante opportunità di crescita e visibilità internazionale. Questi incontri rafforzano i legami diplomatici e culturali, favorendo scambi economici e turistici.“

MEDFEST è pronto a diventare l’evento che unirà imprese, istituzioni, giovani e culture in un’unica grande festa del Mediterraneo, promuovendo lo sviluppo sostenibile, il turismo e la biodiversità. Un evento che, oltre a essere una vetrina per gli operatori, diventa un motore di crescita per tutti i suoi partner. Un evento in continua evoluzione; un progetto che rende orgogliosa la Regione Sardegna e le sue istituzioni per aver creduto e supportato concretamente la nascita di un evento unico che, nei prossimi anni, farà il giro d’Europa.

A commento di questa straordinaria iniziativa, l’Assessore al Turismo della Regione Sardegna, Franco Cuccureddu, afferma: “MEDFEST è un evento che non solo valorizza il nostro territorio, ma rappresenta anche una straordinaria opportunità di crescita per la nostra regione. Siamo fieri di supportare un’iniziativa che unisce innovazione, sostenibilità e internazionalità, che nel corso degli anni diventerà una tappa fondamentale nel panorama degli eventi europei e mondiali.”

Prosegue l’Assessore della programmazione, bilancio, credito e assetto del territorio Giuseppe Meloni: “La scelta di Olbia come sede del MEDFEST 2025 premia una Sardegna che investe con forza nella ricerca scientifica e nell’innovazione tecnologica. Il nostro sistema regionale, fatto di università, centri di eccellenza e imprese innovative, sarà protagonista di un evento che guarda al futuro del Mediterraneo in chiave sostenibile e internazionale. MEDFEST rappresenta un’occasione concreta per valorizzare queste competenze, rafforzare le reti istituzionali e attrarre nuove opportunità di sviluppo per il territorio. La Gallura, con Olbia in prima linea, si conferma snodo strategico per proiettare la Sardegna al centro delle dinamiche euro-mediterranee.”

A rafforzare il valore dell’evento, il Sindaco di Olbia Settimo Nizzi: “È con grande orgoglio che Olbia si prepara ad accogliere il MEDFEST 2025, un evento straordinario che celebra l’anima vibrante del Mediterraneo e le sue infinite potenzialità. La nostra città, grazie alla sua posizione strategica e al suo patrimonio naturale e culturale, si pone come il luogo ideale per ospitare questa piattaforma internazionale che valorizza sostenibilità, innovazione e cooperazione. Siamo sicuri che il MEDFEST 2025 sarà un’importante opportunità di crescita per Olbia, i suoi cittadini e tutti coloro che lavorano per un futuro migliore per questa regione. Insieme, dimostreremo che il Mediterraneo non è solo una culla di civiltà, ma anche un motore per il progresso globale”.

MEDFEST si prepara a unire imprese, istituzioni, giovani e culture in una celebrazione del Mediterraneo, promuovendo sviluppo sostenibile, turismo e biodiversità.

Per info: www.med-fest.org