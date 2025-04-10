Zoom Magazine
Il limite cortometraggio
CORTI SELEZIONATI RAI CINEMA CHANNEL TSN 2025

Il limite

by Redazione Zoom Magazine

Il ritrovamento di una chiavetta USB sconvolge la vita di Sara, capovolgendo gli equilibri ed il concetto di limite.

VOTA
IL LIMITE

Videomessaggio di Miriam Previati

SCHEDA

TITOLOIL LIMITE
DURATA7’
DATA DI REALIZZAZIONE2024
REGIAMIRIAM PREVIATI E PIERPAOLO DE MEJO
GENERETHRILLER
PRODUZIONEOH BUY
PRODUTTOREINDIPENDENTE
NAZIONALITÀ PRODUTTOREITALIANA
REGIONE CORTOMETRAGGIOLAZIO
OPERA PRIMANO
LINGUA ORIGINALEITALIANO
COLORECOLORI
SCENEGGIATURAMIRIAM PREVIATI E PIERPAOLO DE MEJO
SOGGETTOMIRIAM PREVIATI
TEMATICA DEL CORTOSTEREOTIPI DI GENERE

Leave a Comment

Save my name, email, and website in this browser for the next time I comment.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.