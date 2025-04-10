Il ritrovamento di una chiavetta USB sconvolge la vita di Sara, capovolgendo gli equilibri ed il concetto di limite.
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“IL LIMITE“
Videomessaggio di Miriam Previati
SCHEDA
|TITOLO
|IL LIMITE
|DURATA
|7’
|DATA DI REALIZZAZIONE
|2024
|REGIA
|MIRIAM PREVIATI E PIERPAOLO DE MEJO
|GENERE
|THRILLER
|PRODUZIONE
|OH BUY
|PRODUTTORE
|INDIPENDENTE
|NAZIONALITÀ PRODUTTORE
|ITALIANA
|REGIONE CORTOMETRAGGIO
|LAZIO
|OPERA PRIMA
|NO
|LINGUA ORIGINALE
|ITALIANO
|COLORE
|COLORI
|SCENEGGIATURA
|MIRIAM PREVIATI E PIERPAOLO DE MEJO
|SOGGETTO
|MIRIAM PREVIATI
|TEMATICA DEL CORTO
|STEREOTIPI DI GENERE