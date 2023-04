Anastasia è una ragazza di 17 anni in bilico tra i due fuochi della temerarietà e della prudenza. Fin dalla nascita si è lasciata definire dalla propria condizione: una dolce ragazza a cui non è concesso sentire e parlare. Vittima della propria condizione, ha da sempre preferito vivere all’ombra delle proprie incertezze, rintanandosi nelle confortanti muta domestiche. A seguito di un incontro in biblioteca, Any accetta l’appuntamento che le farà riscoprire la capacità di ascoltare.

“IL LABIRINTO DEGLI SGUARDI“

Videomessaggio della regista e sceneggiatrice Elisa Ripamonti

SCHEDA

Durata: 11’51’’

Data di realizzazione: 2023

Regia: ELISA RIPAMONTI

Età: 25

Genere: SOCIALE

Produzione: ELISA RIPAMONTI

Produttore: INDIPENDENTE

Nazionalità produttore: ITALIANA

Regione del cortometraggio: LOMBARDIA

Opera prima: Sì

Lingua originale: ITALIANO

Colore: COLORI

Sceneggiatura: ELISA RIPAMONTI

Soggetto: ELISA RIPAMONTI

Blocco tematico: DISABILITÀ

Cast artistico:

Anna Scalabrin (Anastasia, ragazza sordomuta) Amine Bouali (omar, protagonista 2, ragazzo cantante) Monica Radaelli (monica, mamma anastasia) Pietro Citterio (pietro, fratello anastasia)

Cast tecnico:

Fabio Fontana (operatore camera e dop) Gaia Migliaccio e Stefano Brenna (presa diretta audio) Andrea Berdardi (costumista) Elisa Ripamonti (montaggio) Fabrizio Ventura Rodriguez (sound designer) Tommaso Zanoni (colorist) Marco Sarsini (grafico) Matia Martinelli (colonne sonore originali)