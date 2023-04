In un giardino meraviglioso si muovono e si raccontano diversi personaggi.

Sono adulti ma hanno le movenze di bambini…Tre di loro: Michelle (Martina Palladini), Vincenzo (Ciro Buono) e Francesca (Patrizia Pellegrino) iniziano a parlare mentre attraversano questo luogo magico, ci raccontano i loro sogni… Chi sarebbero stati, cosa “sarebbero” diventati…

Sarebbero! Spostandosi da un luogo, per raggiungerne un altro dove si raduneranno tutti assieme in un grande girotondo.

“IL GIARDINO DEI SOGNI PERDUTI“

Videomessaggio della regista Sasha Alessandra Carlesi

SCHEDA

Durata: 15’

Data di realizzazione: 2022

Regia: SASHA ALESSANDRA CARLESI

Età: 46

Genere: DRAMMATICO

Produzione: SATURNIA PICTURES – ROSWELLFILM – IPNOTICA PRODUZIONI – MIAMI

NO FACE – EVERGLADES FILM

Produttore: INDIPENDENTE

Nazionalità produttore: IITALIANA

Regione del cortometraggio: LAZIO

Opera prima: NO

Lingua originale: ITALIANO

Colore: COLORI

Sceneggiatura: SASHA ALESSANDRA CARLESI

Soggetto: SASHA ALESSANDRA CARLESI

Blocco tematico: STEREOTIPI DI GENERE

Cast artistico:

MARTINA PALLADINI, (MICHELLE) PATRIZIA PELLEGRINO, (FRANCESCA) CIRO BUONO (VINCENZO)

Cast tecnico:

MARCO CARBONE (direttore della fotografia) ANDREA D’EMILIO (montaggio) GIANLUCA BONUCCI (fonico) DEBORA BISTERZO (trucco) MASSIMILIANO LAZZARETTI (musiche originali) ANTONELLA BALSAMO (costumi) GIORGIA PULIGA (aiuto regia) MARTINA SPENNATO (segretaria di edizione) ERIKA MUNI, (direttore di produzione) IRENE DI VEROLI (segretaria di produzione) ANTONIO SEMONELLA (parrucco) FRANCISCO SAIA (assistente alla ragia) MASSIMO PAOLUCCI (organizzatore)