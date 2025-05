“Il Gatto dai Sette Nomi”: il nuovo libro di Federico Santaiti arriva in libreria e online dal 27 maggio

Dopo il successo di Fatti i gatti tuoi, torna in libreria Federico Santaiti, il “Gattaro del web” da milioni di visualizzazioni, con un nuovo romanzo emozionante e ricco di significato: Il Gatto dai Sette Nomi, edito da BUR Rizzoli, disponibile in tutte le principali librerie e in formato digitale a partire da martedì 27 maggio. Il libro è già acquistabile in pre-order su Amazon al link qui.

Un racconto di sette vite, sette incontri, sette risvegli

Il Gatto dai Sette Nomi è un viaggio narrativo che intreccia le storie di sette persone molto diverse tra loro, unite da un elemento misterioso e salvifico: un gatto nero, simbolo di rinascita e presenza silenziosa nei momenti di svolta. Il felino attraversa le vite dei protagonisti nei momenti in cui ne hanno più bisogno, diventando guida, conforto e scintilla di cambiamento.

Federico Santaiti: “Quelle vite in più servono per aiutare gli altri”

«Mi sono chiesto da dove venisse davvero la leggenda delle sette vite dei gatti», racconta Santaiti. «E ho capito che forse non servono al gatto per salvarsi, ma per salvare noi. È così che è nato questo romanzo: da un’osservazione quotidiana e da un legame profondo con i gatti neri, in particolare con la mia gattina Blacky».

Un romanzo tra emozioni, fragilità e rinascita

Tra le pagine del libro si affrontano temi universali: il bullismo, l’amore maturo, la solitudine nella terza età, la precarietà lavorativa, il razzismo, il tempo che sfugge. Il tutto filtrato dallo sguardo attento e affettuoso di un animale spesso bistrattato, che in questo racconto si prende la sua meritata rivincita. Il gatto nero diventa così non solo protagonista, ma metafora di resilienza e speranza.

Un omaggio al mondo felino (e a chi lo ama)

Con uno stile coinvolgente e accessibile, Santaiti firma un romanzo che è al tempo stesso un tributo ai nostri amici a quattro zampe e un invito a rallentare per riscoprire le piccole cose. Il Gatto dai Sette Nomi è destinato a conquistare lettori di ogni età, amanti dei gatti e non solo.