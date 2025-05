In un mondo dove si ritiene che il candore e l’innocenza siano un punto debole. Divisione e non inclusività. Dove si sorride sempre meno. Dove l’empatia e la solidarietà vengono sostituite dalla competizione e dalla rabbia… Il futuro è degli ingenui! Ovvero di tutti coloro che continuano a nutrire, ascoltare e amare il loro bambino interiore. Di chi non tradisce se stesso. Di chi sa ancora stupirsi delle meraviglie che offre la vita. Di chi sa ancora sognare e creare un mondo disegnato dal suo cuore.

VOTA

“IL FUTURO E’ DEGLI INGENUI“

Videomessaggio di Numa

SCHEDA

TITOLO IL FUTURO E’ DEGLI INGENUI DURATA 3’31’’ DATA DI REALIZZAZIONE 2024 REGIA LUCA BIZZI CANTANTE NUMA AUTORE TESTI NUMA AUTORE MUSICHE NUMA, PHIL PALMER PRODUZIONE PALMER HOUSE PRODUCTION PRODUTTORE INDIPENDENTE NAZIONALITÀ PRODUTTORE ITALIANA REGIONE DEL SOCIALCLIP LAZIO OPERA PRIMA NO LINGUA ORIGINALE ITALIANO COLORE COLORI BLOCCO TEMATICO INNOCENZA COME MEZZO PER LEGGERE IL MONDO