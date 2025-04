Alcuni uomini maltrattanti vengono inviati dal magistrato di sorveglianza a un programma di recupero e rieducazione sperimentale che prevede la frequenza ad un atelier di maglia, e la realizzazione con le proprie mani di una sciarpa fatta ai ferri. L’atelier è guidato da Petra una donna decisa a tutti i costi a fare breccia nel muro della cultura patriarcale in cui gli uomini mascherano le loro fragilità. Non sarà facile per tutti loro confrontarsi e trovare una via d’ uscita.

VOTA

“IL FILO DI MARIA“

Videomessaggio di Carmine Parrella

SCHEDA

TITOLO IL FILO DI MARIA DURATA 16’ DATA DI REALIZZAZIONE 2024 REGIA CARMINE PARRELLA GENERE DRAMMATICO PRODUZIONE Associazione A.E.D.O. e CSM ASL Toscana Nord Ovest zona di Lucca e Fornaci di Barga PRODUTTORE INDIPENDENTE NAZIONALITÀ PRODUTTORE ITALIANA REGIONE CORTOMETRAGGIO TOSCANA OPERA PRIMA NO LINGUA ORIGINALE ITALIANO COLORE COLORI SCENEGGIATURA CARMINE PARRELLA SOGGETTO Laboratorio di Arteterapia Multimediale e video Cooperativo CSM di Lucca e Fornaci di Barga TEMATICA DEL CORTO STEREOTIPI DI GENERE