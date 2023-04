Pensate di essere totalmente dipendenti da qualcun altro per qualsiasi cosa accada a voi e al vostro corpo. Il figlio di Tarzan è un documentario che intreccia alla vita del protagonista Giovanni Cupidi, il racconto del suo nucleo familiare esposto ad un presente faticoso un futuro pieno di incognite. Il figlio di Tarzan ha bisogno della liana per muoversi, l’augurio è che in tutte le città possano esserci più liane per i Figli di Tarzan.

“IL FIGLIO DI TARZAN“

Videomessaggio della regista Mariagrazia Moncada:

SCHEDA:

Durata: 45’

Data di realizzazione: 2021

Regia: MARIAGRAZIA MONCADA

Età: 50

Genere: BIOGRAFICO

Produzione: TRAMP LIMITED

Produttore: INDIPENDENTE

Nazionalità produttore: ITALIANA

Regione del documentario: SICILIA

Opera prima: NO

Lingua originale: ITALIANO

Colore: COLORI

Soggetto: MARIAGRAZIA MONCADA, GIOVANNI CUPIDI, SIMONA COCOZZA

Blocco tematico: DISABILITÀ

Cast tecnico:

Mariagrazia Moncada (regia) Mariagrazia Moncada, Giovanni Cupidi, Simona Cocozza, (soggetto) Lidia Barro, Benedetta Raucci, Valeria Mazzola (montaggio) Simona Coccozza (grafiche)