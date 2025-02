“Il diritto alla felicità”: al Teatro Garbatella l’omaggio alla lettura tra emozione e cultura

Uno spettacolo delicato, profondo e ricco di sentimenti, ispirato al film che ha conquistato ben 44 premi internazionali. Il diritto alla felicità arriva al Teatro Garbatella di Roma l’8 e 9 febbraio 2025.

Scritto e diretto da Claudio Rossi Massimi, che ne cura anche la regia teatrale, lo spettacolo racconta una storia di amore e amicizia in cui i veri protagonisti sono i libri. Nella libreria di Libero, interpretato da Pino Ammendola, si intrecciano vite tra malinconie, amori e sguardi rivolti al futuro. Al centro di tutto, il rapporto con il piccolo Nadir, un vero divoratore di libri, che diventerà amico, confidente e speranza per Libero.

Accanto a Pino Ammendola, il cast include Annamaria Fittipaldi, Biagio Iacovelli, Federico Perrotta, Ludovico Pulcinelli, Gabriele Namio e Rebecca Zaccariotto.

La prima nazionale si è tenuta in un luogo simbolico, l’Auditorium della Biblioteca Nazionale Centrale di Roma, a sottolineare come il teatro possa intrattenere, far riflettere e divertire, promuovendo al tempo stesso la cultura. Il progetto è dedicato all’UNICEF.

Prodotto da Lucia Macale per Imago Film, con Teatrando Giocando e UAO Spettacoli, Il diritto alla felicità è un testo che meriterebbe di essere rappresentato nelle scuole per trasmettere ai giovani il valore della lettura, intesa come conoscenza e capacità critica, strumenti essenziali per una vita realmente “libera”. Perché il teatro non è solo spettacolo, ma anche occasione di riflessione.