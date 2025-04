E se quello che sembra un destino fosse solo una storia scritta male? Sette personaggi rinchiusi in un cassetto avranno modo di dimostrarlo al loro autore in crisi creativa. Poti Pictures, prima casa di produzione cinematografica esistente di carattere sociale, ha formato alla recitazione 8 persone con disabilità intellettive, scrivendo una sceneggiatura ad hoc sui partecipanti, al fine di far emergere le loro potenzialità.

“IL CASSETTO“

SCHEDA

TITOLO IL CASSETTO DURATA 16’33’’ DATA DI REALIZZAZIONE 2024 REGIA DANIELE BONARINI GENERE COMMEDIA PRODUZIONE Poti Pictures, Coop Soc Il Cenacolo PRODUTTORE INDIPENDENTE NAZIONALITÀ PRODUTTORE ITALIANA REGIONE CORTOMETRAGGIO TOSCANA OPERA PRIMA NO LINGUA ORIGINALE ITALIANA COLORE COLORI SCENEGGIATURA DANIELE BONARINI (SCRIPT SUPERVISOR: ENRICO SACCA’) SOGGETTO DANIELE BONARINI TEMATICA DEL CORTO DISABILITA’