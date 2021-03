Odeon TV, ‘Il Caffè degli Artisti’: anticipazioni della puntata del 22 marzo

Dopo la trasferta sanremese torna l’appuntamento settimanale con ‘Il Caffè degli Artisti‘ di Alfonso Stagno dagli studi di Roma con la conduzione dell’istrionico Antonio Delle Donne. Al suo fianco il nuovo volto femminile della trasmissione, un’ospite che non ha bisogno di presentazione: direttamente da ‘Chiambretti Night’, ‘Markette‘ e ‘Guida al Campionato’ l’esplosiva Sylvie Lubamba. Nel l’appuntamento di oggi, lunedì 22 marzo, sempre alle ore 22 su Odeon 24 (canale 177 del digitale terrestre), l’ospite d’onore sarà il grande Garrison Rochelle ex professore della scuola di ‘Amici‘ che in un’intervista parlerà di talento e come coltivarlo.

Alfonso Stagno, Sylvie Lubamba e Antonio Delle Donne

Al suo fianco un nutrito parterre di ospiti: in apertura la cantante Micaela, che si esibirà con il suo nuovo singolo ‘Buongiorno Amore‘ a dieci anni dallo straordinario successo di ‘Fuoco e Cenere‘ con cui arrivò seconda tra le nuove proposte del Festival di Sanremo. Altro personaggio tutto da scoprire l’imprenditrice e showgirl Valentina Spampinato, che presenterà il Metodo P.A.S.S che si prefissa di promuovere un vero e proprio campionato nazionale per i performer. Sul parterre anche l’attrice Valeria Di Pace, protagonista di diverse fiction Mediaset come ‘Squadra Mobile’ e ‘Distretto di Polizia‘ recentemente premiata al Liguria Film Festival. Non ha perso la strada per gli studi televisivi anche Simone Esposito, pronto a farci ridere con i suoi monologhi. Sempre presenti anche la sensuale influencer Kate Cavaliere e la giornalista Veronica Sgaramella. Le foto di scena sono a cura di Umberto Condemi De Felice della Photo Video Casting, mentre le bellissime modelle sono state fornite dalla MTM Events di Massimo Meschino.

Il Caffè degli Artisti è diretto da Luciano Morelli e firmato da Thomas Cardinali. Il programma è offerto da Urbetech, Branding, Oro Change, Gagliesi Group, Biomedical Pharma, Progetti e Produzioni e Wolf Racing Cars.