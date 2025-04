Il video mostra la relazione di due uomini gay che vivono una vita quotidiana, con momenti di intimità, litigi e riconciliazioni, come avviene in qualsiasi altra relazione. L’obiettivo del video è quello di normalizzare le dinamiche di un rapporto omosessuale, mettendo in luce che le sfide e le emozioni che accompagnano una relazione affettiva non dipendono dall’orientamento sessuale, ma sono universali per tutte le coppie.

“I NOSTRI FIORI“

Guarda il videomessaggio di Blue Phelix

SCHEDA

TITOLO I NOSTRI FIORI DURATA 5’ DATA DI REALIZZAZIONE 2024 REGIA VIRGINIA IMBIMBO CANTANTE Blue Phelix AUTORE TESTI Blue Phelix AUTORE MUSICHE Blue Phelix, ANDREA PACHETTI PRODUZIONE VIRGINIA IMBIMBO PRODUTTORE INDIPENDENTE NAZIONALITÀ PRODUTTORE ITALIANA REGIONE DEL SOCIALCLIP TOSCANA OPERA PRIMA Sì LINGUA ORIGINALE ITALIANO COLORE COLORI BLOCCO TEMATICO OMOFOBIA