Per “I Lunatici” si accendono le telecamere della tv: dal 13 aprile su Rai2

Da martedì 13 aprile Roberto Arduini e Andrea Di Ciancio, “I Lunatici” che dal 2018 accompagnano gli ascoltatori di Rai Radio2 dalla mezzanotte alle 6 del mattino, saranno visibili anche su Rai2, in diretta dagli studi di via Asiago, ogni notte dal lunedì al venerdì, dall’1.15 alle 2.30.

Una promozione richiesta a gran voce da tempo dagli stessi affezionati ascoltatori di un programma già ‘cult’ vincitore nel 2019, alla prima stagione, del prestigioso “Premio internazionale dell’informazione Biagio Agnes”.

Un’idea, quella di accendere le telecamere nello studio radiofonico de “I Lunatici“, per portare anche in video il fascino della notte che trascorre on air: movimentata, raccontata, impreziosita dalle telefonate e dai messaggi degli ascoltatori che hanno modo di intervenire per dire la loro sui tanti argomenti di volta in volta affrontati nel programma. Un’opportunità di condivisione per chi di notte lavora, studia, non riesce o semplicemente non vuole dormire. Durante il lockdown, e anche nel corso delle feste natalizie e pasquali, “I Lunatici” hanno mostrato al nostro Paese che l’Italia vive nonostante il coprifuoco.

Ma non solo: tanti i personaggi del mondo dello spettacolo, della cultura, dello sport e della politica. Da Maurizio Costanzo, che ha raccontato i suoi ricordi legati ai Natali da bambino a Eros Ramazzotti, che ha rivelato il suo grande amore per gli animali, passando per il maestro Giovanni Allevi, ospite d’onore della notte di Capodanno, protagonista della docuserie “Allevi in the jungle” disponibile su RaiPlay.

“Per chi è abituato ad ascoltarci e basta non cambierà nulla, però la notizia è di quelle belle davvero. Da lunedì notte i lunatici sbarcano anche su Rai 2. Il nostro viaggio verso l’alba andrà sempre in diretta su Radio2 dalla mezzanotte alle sei dal lunedì al venerdì notte. In aggiunta potrete vederci (più o meno all’una o poco prima) anche su Rai2” scrive Roberto Arduini su Instagram, aggiungendo: “Sarà una meravigliosa finestra che si aprirà anche in televisione sul variegato e fantastico popolo della notte. Sperando che la nostra famiglia lunatica continui a crescere, se voi non ci lascerete soli ne vedremo e sentiremo delle belle. Perché i protagonisti del nostro programma siete voi. Perché la parola d’ordine è INSIEME. E perché, non mi stancherò mai di dirlo, se la passiamo insieme la notte è meno scura. E si arriva più allegri al sorgere del sole“.

Rai Radio2, la rete diretta da Paola Marchesini, diventa così sempre più visual: già in streaming video su Rai Play, su Rai2 al mattino con “Radio2 Social Club” e ora anche di notte: un esperimento che si preannuncia avvincente, per ampliare l’offerta crossmediale della Rai in una fascia oraria ricettiva e particolarmente meritevole di attenzione.