HOME FESTIVAL: la decima edizione rimandata a luglio 2021

A causa dell’emergenza sanitaria, Home Festival posticipa l’edizione al 2021: a comunicarlo in una nota l’organizzazione.

“Quest’anno sarebbe stata la nostra decima edizione, un anniversario importante che avremmo voluto festeggiare insieme al nostro pubblico per celebrare 10 anni di grande musica”, dichiara Home Festival. “Purtroppo alla luce dell’emergenza COVID-19 e a seguito delle disposizioni ministeriali a salvaguardia della salute pubblica, siamo costretti a posticipare la manifestazione prevista dal 10 al 12 luglio 2020 all’anno prossimo. Tutto il team sta già lavorando per rendere il prossimo appuntamento per la decima edizione indimenticabile e la festa ancora più grande. Quello che è arrivato in questo momento a tutto il mondo degli eventi crea incertezza e difficoltà ma per noi vuole essere uno stimolo aggiuntivo ad andare avanti e ci sprona a non perdere lo spirito del festival che da sempre è incentrato su energia e positività.”

Una line-up in fase di lavorazione, una location ancora più ospitale e Venezia, la città più bella del mondo come scenario, animano già l’inizio della prossima kermesse musicale: tutto all’insegna di HOME FESTIVAL il 9.10.11 luglio 2021.

HOME FESTIVAL, per trasparenza e chiarezza nei confronti dei propri ospiti, ha deciso di comunicare subito lo spostamento di date al 2021 e di dare a tutti la possibilità di ottenere il rimborso totale di biglietti e abbonamenti acquistati in prevendita tramite il circuito ufficiale di Ticketmaster. www.ticketmaster.it

