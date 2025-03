Hanita presenta la collezione autunno-inverno 2025-26: eleganza senza tempo tra Boho Chic, Boudoir e Mannish Style

In un’atmosfera raffinata e suggestiva, il 28 febbraio Grand Hotel de Milan ha fatto da cornice alla presentazione della nuova collezione autunno-inverno 2025-26 di Hanita. Il brand, sotto la direzione creativa di Angela Testa, ha svelato una linea che fonde sapientemente tradizione sartoriale e contemporaneità, dando vita a capi dall’eleganza sofisticata e dal carattere distintivo.

Ogni pezzo riflette una lavorazione artigianale meticolosa, con tessuti selezionati con cura e dettagli che esaltano il savoir-faire del marchio. La collezione si sviluppa attorno a tre tendenze chiave, pensate per una donna che vuole esprimere sé stessa con stile e personalità.

Boho Chic: il fascino della libertà

Non solo un trend, ma una vera e propria filosofia di vita. Il Boho Chic di Hanita si distingue per la leggerezza dei tessuti come chiffon e per la presenza di dettagli raffinati, tra rouches e volants che conferiscono movimento e femminilità. La palette cromatica richiama le calde sfumature della terra: marroni intensi, cioccolato e bronzo si intrecciano al sofisticato moka mousse, evocando viaggi in terre lontane e suggestioni romantiche.

Boudoir: seduzione ed eleganza senza tempo

Il lato più sensuale della collezione prende forma attraverso un sapiente gioco di trasparenze. Camicie in pizzo, gonne ampie e tubini aderenti creano un equilibrio perfetto tra grazia e audacia. Fiocchi vaporosi e pantaloni in velluto aggiungono un tocco di lusso, rendendo omaggio a una femminilità intensa e sofisticata.

Mannish Style: il potere dell’androgino

L’ispirazione maschile si traduce in silhouette impeccabili e tagli sartoriali che esaltano la sicurezza di chi li indossa. Blazer strutturati, camicie e gilet in tessuti iconici come gessato e tartan ridefiniscono l’eleganza con un twist moderno. I toni del grigio tortora e del bordeaux conferiscono carattere e versatilità, perfetti per una donna che non teme di osare.

Un equilibrio perfetto tra tradizione e innovazione

Hanita riafferma il suo dna, combinando creatività artigianale e una visione moderna della moda. La collezione autunno-inverno 2025-26 è un inno alla forza, alla sensualità e alla personalità di chi la indossa, celebrando un’eleganza che sfida il tempo senza perdere di vista l’innovazione. Un omaggio alla donna contemporanea, sofisticata e indipendente, capace di reinventarsi senza mai rinunciare alla qualità e all’originalità.