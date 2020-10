Halloween in tv: tutta la programmazione per gli amanti dell’horror

Halloween, la notte più terrificante dell’anno, è ormai alle porte. Visto che a causa dell’emergenza Coronavirus non ci sarà nessun tradizionale “Dolcetto o scherzetto?” ecco che la serata di Halloween sarà caratterizzata da pizza, divano e plaid davanti alla televisione.

Di seguito tutta la programmazione da brivido da non perdere:

Italia 1

Halloween non sarebbe Halloween senza il suo consueto appuntamento da paura: ‘Simpson – La paura fa novanta’. Da lunedì 26 a sabato 31 ottobre alle 14.05, Italia 1 propone tre episodi quotidiani de “I Simpson” dedicati ad Halloween. “La paura fa novanta” (Treehouse of Horror) è una serie di episodi speciali de “I Simpson” che ricorrono in ogni stagione in occasione della festa di Halloween, il 31 ottobre. Questi episodi sono divisi in tre corti le cui trame non seguono il canone originale della serie. Negli episodi, infatti i protagonisti del cartone sono coinvolti in situazioni il cui genere va dall’horror alla fantascienza e al soprannaturale e spesso questi brevi episodi nascono come parodia di film appartenenti a questi generi.

Ma l’offerta di Italia 1 non si ferma qui e dedica l’intera giornata di sabato 31 ottobre ad “Halloween” con una speciale programmazione.

Si parte al mattino con tre film: “Daphne & Velma – Il mistero della Ridge Valley High”, “Zeus alla conquista di Halloween” e, in prima tv “The Little Witch – La piccola strega”, in prima tv.



Nel pomeriggio, a partire dalle 14.15, spazio alla maratona de “I Simpson”, con otto episodi tra cui i grandi classici del ciclo “La paura fa novanta”. A seguire il film d’animazione “Vampiretto”.



In prima serata spazio al film per tutta la famiglia “Canterville – Un fantasma per antenato”: l’adattamento cinematografico del famosissimo romanzo di Oscar Wilde in prima visione.



Chiude la giornata di Halloween il film “R.L. Stine’s I racconti del brivido – Non ci pensare!”, thriller per ragazzi diretto da Alex Zamm.

SKY e NOW TV

In occasione della notte più spaventosa dell’anno, da sabato 24 a sabato 31 ottobre torna ad accendersi Sky Cinema Halloween: oltre 70 titoli“da paura” che spaziano tra vari generi, dai film per tutta la famiglia e le divertentissime parodie, fino agli horror più spaventosi. I film saranno disponibili anche on demand su Sky e in streaming su NOW TV.

La collezione comprende ben tre prime visioni sul canale, tutte da non perdere: sabato 24 ottobre alle 21.15 su Sky Cinema Uno e alle 21.45 su Sky Cinema Halloween andrà in onda il successo “La famiglia Addams”, la nuova versione animata dedicata alla famiglia più dark del piccolo e grande schermo, con alcuni doppiatori italiani d’eccezione, come Pino Insegno, Virginia Raffaele, Raoul Bova e Loredana Bertè. Lunedì 26 ottobre sarà il turno di “Sono solo fantasmi”, commedia dai toni soprannaturali interpretata e firmata da Christian De Sica, con Carlo Buccirosso e Gianmarco Tognazzi, che verrà trasmessa alle 21.15 su Sky Cinema Uno e alle 21.45 su Sky Cinema Halloween. E per la notte di Halloween, sabato 31 ottobre alle 21.15 su Sky Cinema Halloween l’horror “Il colore venuto dallo spazio”, tratto da una storia di H. P. Lovecraft,con protagonista Nicolas Cage alle prese con un meteorite che si scaglia improvvisamente nel giardino di casa.

Da non perdere inoltre, sul canale Premium Cinema 1 (canale 313 di Sky satellite e internet, canale 463 del digitale terrestre), venerdì 30 ottobre alle 21.15 la prima tv di “It – Capitolo Due”, il sequel del film del 2017 “It” e basato anch’esso sul romanzo di Stephen King.

Oltre alle prime visioni, su Sky Cinema Halloween anche tanti film da rivedere: tra quelli per tutta la famiglia ci sono “Casper”, la commedia fantastica con Christina Ricci e Bill Pullman; “Monster House”, il travolgente film d’animazione prodotto da Steven Spielberg e Robert Zemeckis ambientato proprio durante la notte di Halloween; “Stardust”, l’avventurosa fiaba fantasy con Michelle Pfeiffer, Charlie Cox e Robert De Niro; “Biancaneve e il cacciatore”, la rilettura della famosa fiaba con Kristen Stewart, Chris Hemsworth e Charlize Theron; e “Il mistero della casa del tempo”, l’intrigante fantasy di Eli Roth con Jack Black, Cate Blanchett e Kyle MacLachlan. Non mancano le parodie a tema, come i primi tre capitoli della saga “Scary Movie”, “Horror Movie”, l’immortale “Frankenstein Junior” e l’esilarante fantaparodia “La fine del mondo” con Simon Pegg, Nick Frost e Martin Freeman.

Ci sarà spazio anche per gli horror più spaventosi e inquietanti come “Ghost Rider”, il cinecomic in cui Nicolas Cage è uno stuntman che deve sfidare un esercito di terribili demoni; il reboot sul supereroe demoniaco “Hellboy” con David Harbour e Milla Jovovich; “Hansel & Gretel – Cacciatori di streghe”, la versione action-fantasy dell’immortale fiaba con Jeremy Renner e Gemma Arterton; l’horror gotico di Tim Burton, premiato con l’Oscar® per la scenografia, “Il mistero di Sleepy Hollow” con Johnny Depp e Christina Ricci. E ancora, il primo capitolo della saga “Scream” di Wes Craven; il cult degli anni 90 che ha consegnato alla leggenda Brandon Lee, morto durante le riprese, “Il corvo – The crow”, e il sequel “Il corvo 2”; l’horror sul tema del doppio con Lupita Nyong’o “Noi” di Jordan Peele; il capolavoro del cinema horror contemporaneo “It Follows”; e la storia intrisa di paure e superstizioni “Il signor diavolo”, che ha segnato il ritorno di Pupi Avati al genere horror.

Disney+

Disney+ invita a celebrare il suo primo ‘Disney+ Hallowstream’ con un’incantevole raccolta di alcuni dei più famosi film, speciali ed episodi di Halloween di tutti i tempi. Da ‘Hocus Pocus’, ‘The Nightmare Before Christmas’ e ‘Halloweentown – Streghe si nasce’, passando per 30 episodi dell’iconica serie ‘La paura fa novanta’ de ‘I Simpson’, Disney+ è la migliore destinazione in streaming per vivere in famiglia momenti da brivido e divertimento per tutte le età.

Non vi resta che sfogliare il catalogo di Hallowstream!

DeAKids

Matteo, Marco, Nyla, il perfido Direttore e sua nipote Evy tornano con la seconda stagione di ‘Monstershop‘ e tante mostruose avventure.

Dalle 16.45 è possibile seguire lo speciale di Halloween di ‘Officina dei Mostri‘ a cui seguirà, alle 17.05, una mega maratona di ‘Monstershop’ e, alle 18.00, l’anteprima assoluta della seconda stagione di ‘Monstershop’ che sarà in onda dal 16 novembre sempre su DeAKids.